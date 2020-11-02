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أمانة الجوف تُفعل خطة العمل والطوارئ خلال هطول الأمطار الليلة على القريات

جهود مكثفة لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان التعامل السريع والفعال

فَعلت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة القريات خطة العمل والطوارئ على أرض الواقع التي وضعتها مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار، وذلك خلال هطول الأمطار التي شهدتها محافظة القريات ليلة البارحة.


وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان إن الأمانة ممثلة ببلدية القريات رفعت درجة الاستعداد وفق توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل، لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المحافظة اليوم، حيث تشارك الفرق والمعدات التابعة للبلدية بتفعيل خطة الطوارئ التي تنفذها وبالتواصل المستمر مع غرفة العمليات بأمانة المنطقة.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن البلدية واصلت أعمالها لمتابعة ومعالجة آثار الأمطار والسيول منذ بداية الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة حتى الآن، حيث شكلت غرفة عمليات وفريقاً للطوارئ يعمل على مدار الساعة، لمتابعة المستجدات جراء هطول الأمطار واستقبال البلاغات ومباشرتها على هاتف الطوارئ ٩٤٠.

وأضاف المهندس الشمري أن الجهود في المحافظة مبذولة من قبل الجميع في هذا الشأن وعلى رأسهم محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية، والتجاوب السريع مع البلاغات التي ترد على هاتف الطوارئ.

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أمانة الجوف تُفعل خطة العمل والطوارئ خلال هطول الأمطار الليلة على القريات
سبق

فَعلت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة القريات خطة العمل والطوارئ على أرض الواقع التي وضعتها مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار، وذلك خلال هطول الأمطار التي شهدتها محافظة القريات ليلة البارحة.


وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان إن الأمانة ممثلة ببلدية القريات رفعت درجة الاستعداد وفق توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل، لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المحافظة اليوم، حيث تشارك الفرق والمعدات التابعة للبلدية بتفعيل خطة الطوارئ التي تنفذها وبالتواصل المستمر مع غرفة العمليات بأمانة المنطقة.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن البلدية واصلت أعمالها لمتابعة ومعالجة آثار الأمطار والسيول منذ بداية الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة حتى الآن، حيث شكلت غرفة عمليات وفريقاً للطوارئ يعمل على مدار الساعة، لمتابعة المستجدات جراء هطول الأمطار واستقبال البلاغات ومباشرتها على هاتف الطوارئ ٩٤٠.

وأضاف المهندس الشمري أن الجهود في المحافظة مبذولة من قبل الجميع في هذا الشأن وعلى رأسهم محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية، والتجاوب السريع مع البلاغات التي ترد على هاتف الطوارئ.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
12:37 AM

أمانة الجوف تُفعل خطة العمل والطوارئ خلال هطول الأمطار الليلة على القريات

جهود مكثفة لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان التعامل السريع والفعال

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صحيفة سبق الإلكترونية - القريات
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فَعلت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة القريات خطة العمل والطوارئ على أرض الواقع التي وضعتها مسبقاً استعداداً لموسم الأمطار، وذلك خلال هطول الأمطار التي شهدتها محافظة القريات ليلة البارحة.


وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان إن الأمانة ممثلة ببلدية القريات رفعت درجة الاستعداد وفق توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل، لاحتواء آثار الأمطار التي تشهدها المحافظة اليوم، حيث تشارك الفرق والمعدات التابعة للبلدية بتفعيل خطة الطوارئ التي تنفذها وبالتواصل المستمر مع غرفة العمليات بأمانة المنطقة.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن البلدية واصلت أعمالها لمتابعة ومعالجة آثار الأمطار والسيول منذ بداية الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة حتى الآن، حيث شكلت غرفة عمليات وفريقاً للطوارئ يعمل على مدار الساعة، لمتابعة المستجدات جراء هطول الأمطار واستقبال البلاغات ومباشرتها على هاتف الطوارئ ٩٤٠.

وأضاف المهندس الشمري أن الجهود في المحافظة مبذولة من قبل الجميع في هذا الشأن وعلى رأسهم محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية، والتجاوب السريع مع البلاغات التي ترد على هاتف الطوارئ.

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