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ارتفاع إصابات "كورونا" بدول إفريقيا إلى أكثر من 6 ملايين و415 ألفًا

بلغ إجمالي الوفيات 162.875 شخصًا

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية بلغ 6.415.413.

وأضاف المركز في بيان اليوم بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بدول إفريقيا بلغ 162.875.

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ارتفاع إصابات "كورونا" بدول إفريقيا إلى أكثر من 6 ملايين و415 ألفًا
سبق

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية بلغ 6.415.413.

وأضاف المركز في بيان اليوم بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بدول إفريقيا بلغ 162.875.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
11:30 PM

ارتفاع إصابات "كورونا" بدول إفريقيا إلى أكثر من 6 ملايين و415 ألفًا

بلغ إجمالي الوفيات 162.875 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية بلغ 6.415.413.

وأضاف المركز في بيان اليوم بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بدول إفريقيا بلغ 162.875.

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