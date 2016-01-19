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كيف تستفيد من خدمة نقل النفايات كبيرة الحجم بالرياض؟ "الأمانة" تجيب

بهدف تحسين المشهد الحضري في العاصمة والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة للأهالي

أكدت أمانة منطقة الرياض أن بوابتها الإلكترونيّة تتيح للسكّان إمكانية الاستفادة من خدمة نقل النفايات كبيرة الحجم بخطوات ميسّرة، وذلك ضمن خدماتها المقدمة؛ بهدف تحسين المشهد الحضري في العاصمة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأهالي.

وبيّنت الأمانة أن الخدمة تشمل النفايات الصلبة كالأثاث والأجهزة الكهربائية، والنفايات الخضراء مثل الأشجار ومخلفاتها، مشيرةً إلى أن طلب الخدمة يمر بسبع مراحل، ابتداءً من دخول المستفيد على بوابتها الإلكترونية، ويليها اختيار خدمة نقل النفايات كبيرة الحجم، ثم تحديد نوع النفايات وفئتها، بعدها يتم إدخال البيانات الأساسية، ويُرسل الطلب، ليصل إلى المستفيد إشعار بالموافقة، ويُحدد موعد رفع النفايات.

ويأتي تقديم أمانة منطقة الرياض لخدمة "نقل النفايات كبيرة الحجم" في إطار اهتمامها بتمكين السكّان من الإسهام في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في المدينة، وتعزيز مشاركتهم في تحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة، المدرجة ضمن أهداف القطاع البلدي المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

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كيف تستفيد من خدمة نقل النفايات كبيرة الحجم بالرياض؟ "الأمانة" تجيب
سبق

أكدت أمانة منطقة الرياض أن بوابتها الإلكترونيّة تتيح للسكّان إمكانية الاستفادة من خدمة نقل النفايات كبيرة الحجم بخطوات ميسّرة، وذلك ضمن خدماتها المقدمة؛ بهدف تحسين المشهد الحضري في العاصمة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأهالي.

وبيّنت الأمانة أن الخدمة تشمل النفايات الصلبة كالأثاث والأجهزة الكهربائية، والنفايات الخضراء مثل الأشجار ومخلفاتها، مشيرةً إلى أن طلب الخدمة يمر بسبع مراحل، ابتداءً من دخول المستفيد على بوابتها الإلكترونية، ويليها اختيار خدمة نقل النفايات كبيرة الحجم، ثم تحديد نوع النفايات وفئتها، بعدها يتم إدخال البيانات الأساسية، ويُرسل الطلب، ليصل إلى المستفيد إشعار بالموافقة، ويُحدد موعد رفع النفايات.

ويأتي تقديم أمانة منطقة الرياض لخدمة "نقل النفايات كبيرة الحجم" في إطار اهتمامها بتمكين السكّان من الإسهام في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في المدينة، وتعزيز مشاركتهم في تحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة، المدرجة ضمن أهداف القطاع البلدي المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
07:01 PM

كيف تستفيد من خدمة نقل النفايات كبيرة الحجم بالرياض؟ "الأمانة" تجيب

بهدف تحسين المشهد الحضري في العاصمة والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة للأهالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت أمانة منطقة الرياض أن بوابتها الإلكترونيّة تتيح للسكّان إمكانية الاستفادة من خدمة نقل النفايات كبيرة الحجم بخطوات ميسّرة، وذلك ضمن خدماتها المقدمة؛ بهدف تحسين المشهد الحضري في العاصمة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأهالي.

وبيّنت الأمانة أن الخدمة تشمل النفايات الصلبة كالأثاث والأجهزة الكهربائية، والنفايات الخضراء مثل الأشجار ومخلفاتها، مشيرةً إلى أن طلب الخدمة يمر بسبع مراحل، ابتداءً من دخول المستفيد على بوابتها الإلكترونية، ويليها اختيار خدمة نقل النفايات كبيرة الحجم، ثم تحديد نوع النفايات وفئتها، بعدها يتم إدخال البيانات الأساسية، ويُرسل الطلب، ليصل إلى المستفيد إشعار بالموافقة، ويُحدد موعد رفع النفايات.

ويأتي تقديم أمانة منطقة الرياض لخدمة "نقل النفايات كبيرة الحجم" في إطار اهتمامها بتمكين السكّان من الإسهام في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في المدينة، وتعزيز مشاركتهم في تحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة، المدرجة ضمن أهداف القطاع البلدي المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

38 مليار ..

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