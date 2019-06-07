انطلاق فعاليات العيد بحازمي بيشة وسط حضور جماهيري تجاوز ٤٠٠٠

ألعاب نارية ودراجات لأول مرة

انطلقت باكورة فعاليات المهرجان الذي تنظمه بلدية مركز الحازمي مساء أمس وسط حضور جماهيري كثيف تجاوز ٤ آلاف متفرج تحت شعار (عيدنا فرحة)، والذي تنظمه بلدية مركز الحازمي بحديقة المركز، بهدف الترويح عن المواطنين والمقيمين وإدخال البهجة والسرور عليهم.



وكانت البداية وبتقديم المفردة الجميلة والسهلة تم إسناد تقديم الاحتفال للمذيع المتألق الأستاذ سفر الشهراني، ومن ثم إطلاق الرسم الحر للأطفال وبحضور عدد من الفنانين التشكليين واستعراض الدرجات النارية والفنون الشعبية ومسابقات الآباء ومشاركة من المعهد الثانوي الصناعي وتنظيم فريق ساند التطوعي، مع وجود فرقة نجوم أشكال وألوان الترفيهية، بقيادة الكابتن جمعان الغامدي، حيث قدم عديد العروض المتنوعة، التي تفاعل معها الحضور، وحظيت بمشاركة الصغار والكبار.



كما شهد الحفل تألق المنشد جمعان الحارثي تنوع بعددٍ من صور الإنشادية التي تفاعل معها الجميع وأشعلت الحضور الكثيف الذي تفاعل مع جميع فقرات المسرحية وحضور العرضة الجنوبية مع الشاعر مساعد الشهراني وعايض بن هندي وتألق الشاعر سعد جمعان المنبهي.



وأوضح رئيس بلدية مركز الحازمي والمشرف العام على المهرجان، المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن البلدية كثفت جهودها لتجهيز مواقع الحفل وتزيينها بما يتواكب مع الحفل وتركيب عدد من كاميرات المراقية، مضيفاً أن البلدية أولت اهتماماً خاصاً باجتذاب الأطفال الذين تغمرهم فرحة كبيرة بمقدم العيد وما يصاحبه من برامج ترفيهية شيقة ومثيرة وعروض مسرحية يستمتعون بها، وقد حددت اللجنة المنظمة فعاليات موقع محددة للنساء والأطفال والأسر والشباب وفق ميول كل شريحة واهتماماتها وشغفها بجانب معين من الفعاليات، حيث تم تحديد حديقة الحازمي للأسر والأطفال والشباب، مشيراً إلى تنوع الفعاليات هذا العام بين برامج ترفيهية للأسرة وبرامج اجتماعية ومسابقات ثقافية تقدم من خلال المسرح للكبار والصغار، بالإضافة لمحلات الأسر المنتجة، والتي تشمل المنسوجات اليدوية والأكلات الشعبية، ومضيف الألعاب النارية التي تطلق لأول مرة في المركز وحضور منشدين ذوي شعبية عالية.



وفي نهاية الفعاليات تم إطلاق الألعاب النارية التي أدخلت البهجة في نفوس الحاضرين التي فرح بها الأهالي في مركزهم، التي لم تطلق منذ تاريخ تأسيس مركز الحازمي ، متمنين من بلدية الحازمي باستمرار الفعاليات مع كل محفل، شاكرين عددًا من الأهالي لبلدية الحازمي على روح الفرح والسرور في وضع هذه الفعالية.