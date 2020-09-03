كورونا في لبنان: 588 إصابة جديدة وحالتا وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 5339 والوفيات 179

سجّلت لبنان 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ 582 من المُقيمين، و6 من الوافدين من الخارج مؤخرًا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 18953 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أُجري 8581 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 5339، ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 179 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.