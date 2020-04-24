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لبنان: تسجيل 8 إصابات جديدة بـ"كورونا"

العدد الإجمالي للمصابين يبلغ 696 حالة

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، ثماني إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل ثماني حالات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 696 حالة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان: تسجيل 8 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، ثماني إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل ثماني حالات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 696 حالة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:29 PM

لبنان: تسجيل 8 إصابات جديدة بـ"كورونا"

العدد الإجمالي للمصابين يبلغ 696 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية، ثماني إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل ثماني حالات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 696 حالة.

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