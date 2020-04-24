لبنان: تسجيل 8 إصابات جديدة بـ"كورونا"

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، ثماني إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل ثماني حالات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 696 حالة.
سجلت وزارة الصحة اللبنانية، ثماني إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل ثماني حالات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 696 حالة.لبنان فيروس كورونا الجديد
سجلت وزارة الصحة اللبنانية، ثماني إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل ثماني حالات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 696 حالة.
سجلت وزارة الصحة اللبنانية، ثماني إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل ثماني حالات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 696 حالة.