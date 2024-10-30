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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة

رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل والحدود الشمالية وضباب بسواحل الخليج العربي

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على منطقتَي جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على سواحل الخليج العربي وأجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على منطقتَي جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على سواحل الخليج العربي وأجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
10:06 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة

رياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل والحدود الشمالية وضباب بسواحل الخليج العربي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على منطقتَي جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة حائل والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على سواحل الخليج العربي وأجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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