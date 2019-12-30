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حفر الباطن.. إنهاء معاناة مريضة مع ألم في الرقبة

عبر زراعة غضروف صناعي وتثبيت صفيحة عنقية

‏نجح الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، في زرع غضروف صناعي وتثبيت صفيحة عنقية، لمريضة كانت تعاني من آلام حادة في الرقبة وتنمل في اليد اليسرى.

وتَبَيّن بعد إجراء الفحوصات المخبرية والإكلينيكية والأشعة بالرنين المغناطيسي، وجود انزلاق غضروفي عنقي حادّ؛ مما استدعى تدخل الفريق الطبي لإجراء عملية جراحية دقيقة استمرت لمدة ساعتين، تم من خلالها استئصال الغضروف وزرع غضروف صناعي بديل من (مادة الكربون) وتثبيته بصفيحة عنقية.

وتَكللت العملية بالنجاح دون أي مضاعفات تُذكر، وتماثلت المريضة للشفاء، وغادرت، وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حفر الباطن.. إنهاء معاناة مريضة مع ألم في الرقبة
سبق

‏نجح الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، في زرع غضروف صناعي وتثبيت صفيحة عنقية، لمريضة كانت تعاني من آلام حادة في الرقبة وتنمل في اليد اليسرى.

وتَبَيّن بعد إجراء الفحوصات المخبرية والإكلينيكية والأشعة بالرنين المغناطيسي، وجود انزلاق غضروفي عنقي حادّ؛ مما استدعى تدخل الفريق الطبي لإجراء عملية جراحية دقيقة استمرت لمدة ساعتين، تم من خلالها استئصال الغضروف وزرع غضروف صناعي بديل من (مادة الكربون) وتثبيته بصفيحة عنقية.

وتَكللت العملية بالنجاح دون أي مضاعفات تُذكر، وتماثلت المريضة للشفاء، وغادرت، وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
11:12 AM

حفر الباطن.. إنهاء معاناة مريضة مع ألم في الرقبة

عبر زراعة غضروف صناعي وتثبيت صفيحة عنقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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‏نجح الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، في زرع غضروف صناعي وتثبيت صفيحة عنقية، لمريضة كانت تعاني من آلام حادة في الرقبة وتنمل في اليد اليسرى.

وتَبَيّن بعد إجراء الفحوصات المخبرية والإكلينيكية والأشعة بالرنين المغناطيسي، وجود انزلاق غضروفي عنقي حادّ؛ مما استدعى تدخل الفريق الطبي لإجراء عملية جراحية دقيقة استمرت لمدة ساعتين، تم من خلالها استئصال الغضروف وزرع غضروف صناعي بديل من (مادة الكربون) وتثبيته بصفيحة عنقية.

وتَكللت العملية بالنجاح دون أي مضاعفات تُذكر، وتماثلت المريضة للشفاء، وغادرت، وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

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