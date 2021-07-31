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أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت 2757 جولة رقابية ومشتركة مع الجهات ذات العلاقة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2757 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 10 منشآت مخالفة، وضبط 133 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2757 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 10 منشآت مخالفة، وضبط 133 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
03:40 PM

أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت 2757 جولة رقابية ومشتركة مع الجهات ذات العلاقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2757 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 10 منشآت مخالفة، وضبط 133 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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