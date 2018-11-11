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شاهد.. مناشير هوامير الأشجار الغادرة تغزو شعاب الهدار في الأفلاج

استياء بين المواطنين ومُطالبات بفرض العقوبات وتطبيقها بحق المعتدين

تعرض أحد شعاب الهدار جنوب غربي الأفلاج لاقتلاع أشجاره الخضراء بمناشير هوامير الأشجار من أجل المتاجرة بجذوعها وفروعها الخضراء، دون إدراك لخطورة ما يقومون به من جريمة بحق البيئة، أو اكتراث للعقوبة الصرامة وفي أمان من عين الرقيب.

وشهد شعيب "الدحلة" -7 كم شمال الهدار- هذه الأيام قيام مجهولين بالاعتداء على أكبر الأشجار واقتلاعها بمنشار آلي واجتثاثها بالكامل؛ الأمر الذي أثار مخاوف عدد من مُلَّاك الماشية بالمنطقة من استمرار ضعفاء النفوس في تقطيع الأشجار دون التفرقة بين الأخضر اليانع منها واليابس.

وفي هذا الشأن خرج العديد من المواطنين عن صمتهم مُبدين تذمرهم من الاعتداء على أشجار شعيب "الدحلة" الخضراء التي تعد ظلًّا للمتنزهين من الأهالي، وتقطيعها بغرض التكسب المادي دون النظر في الضرر المتعلق بتلك الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرًا يهدد للبيئة بالتصحر ويحرم المتنزهين والماشية من ظل الأشجار الخضراء.

وطالبوا في الوقت نفسه بفرض العقوبات وتطبيقها في حق المتاجرين بالأشجار الخضراء، وإيجاد فريق يعمل على رصد وضبط هوامير الأشجار لحماية جذوعها وفروعها من مناشيرهم الغادرة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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شاهد.. مناشير هوامير الأشجار الغادرة تغزو شعاب الهدار في الأفلاج
سبق

تعرض أحد شعاب الهدار جنوب غربي الأفلاج لاقتلاع أشجاره الخضراء بمناشير هوامير الأشجار من أجل المتاجرة بجذوعها وفروعها الخضراء، دون إدراك لخطورة ما يقومون به من جريمة بحق البيئة، أو اكتراث للعقوبة الصرامة وفي أمان من عين الرقيب.

وشهد شعيب "الدحلة" -7 كم شمال الهدار- هذه الأيام قيام مجهولين بالاعتداء على أكبر الأشجار واقتلاعها بمنشار آلي واجتثاثها بالكامل؛ الأمر الذي أثار مخاوف عدد من مُلَّاك الماشية بالمنطقة من استمرار ضعفاء النفوس في تقطيع الأشجار دون التفرقة بين الأخضر اليانع منها واليابس.

وفي هذا الشأن خرج العديد من المواطنين عن صمتهم مُبدين تذمرهم من الاعتداء على أشجار شعيب "الدحلة" الخضراء التي تعد ظلًّا للمتنزهين من الأهالي، وتقطيعها بغرض التكسب المادي دون النظر في الضرر المتعلق بتلك الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرًا يهدد للبيئة بالتصحر ويحرم المتنزهين والماشية من ظل الأشجار الخضراء.

وطالبوا في الوقت نفسه بفرض العقوبات وتطبيقها في حق المتاجرين بالأشجار الخضراء، وإيجاد فريق يعمل على رصد وضبط هوامير الأشجار لحماية جذوعها وفروعها من مناشيرهم الغادرة.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
06:32 PM

شاهد.. مناشير هوامير الأشجار الغادرة تغزو شعاب الهدار في الأفلاج

استياء بين المواطنين ومُطالبات بفرض العقوبات وتطبيقها بحق المعتدين

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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تعرض أحد شعاب الهدار جنوب غربي الأفلاج لاقتلاع أشجاره الخضراء بمناشير هوامير الأشجار من أجل المتاجرة بجذوعها وفروعها الخضراء، دون إدراك لخطورة ما يقومون به من جريمة بحق البيئة، أو اكتراث للعقوبة الصرامة وفي أمان من عين الرقيب.

وشهد شعيب "الدحلة" -7 كم شمال الهدار- هذه الأيام قيام مجهولين بالاعتداء على أكبر الأشجار واقتلاعها بمنشار آلي واجتثاثها بالكامل؛ الأمر الذي أثار مخاوف عدد من مُلَّاك الماشية بالمنطقة من استمرار ضعفاء النفوس في تقطيع الأشجار دون التفرقة بين الأخضر اليانع منها واليابس.

وفي هذا الشأن خرج العديد من المواطنين عن صمتهم مُبدين تذمرهم من الاعتداء على أشجار شعيب "الدحلة" الخضراء التي تعد ظلًّا للمتنزهين من الأهالي، وتقطيعها بغرض التكسب المادي دون النظر في الضرر المتعلق بتلك الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرًا يهدد للبيئة بالتصحر ويحرم المتنزهين والماشية من ظل الأشجار الخضراء.

وطالبوا في الوقت نفسه بفرض العقوبات وتطبيقها في حق المتاجرين بالأشجار الخضراء، وإيجاد فريق يعمل على رصد وضبط هوامير الأشجار لحماية جذوعها وفروعها من مناشيرهم الغادرة.

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