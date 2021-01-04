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"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير بني مالك والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وضمد وفيفا وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

جازان الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير بني مالك والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وضمد وفيفا وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
12:11 PM

"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير بني مالك والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وضمد وفيفا وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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