"زيدان": "بولو الصحراء" نقلة نوعية في الرياضة السعودية.. حدث عالمي

مع اقتراب موعد انطلاق بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء 2022

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء في الفترة بين 11-12 فبراير الجاري، حيث أكد المهندس عمرو بن فريد زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي للفروسية، أن الحدث العالمي يشكل نقلة نوعية للفعاليات الرياضية في المملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه البطولة الوحيدة من نوعها في العالم التي تُقام في الصحراء، حيث استضافتها محافظة العلا للمرة الأولى في عام 2020م، وقال زيدان؛ المعروف بحبه للعبة البولو، ومالك إسطبلات زيدان للسباقات في كنتاكي: "كانت النسخة السابقة من البطولة المقامة في الصحراء للمرة الأولى مجرد بداية، وستكون نسخة هذا العام أكبر من حيث الحجم والمستوى، وسترسم ملامح مرحلة جديدة في تاريخ الفعاليات الرياضية في المملكة العربية السعودية".

وأضاف قائلاً: "تتيح هذه البطولة العالمية الفرصة للجمهور لمتابعة نخبة من أبرز اللاعبين في العالم إلى جانب اللاعبين السعوديين الصاعدين الذين ألهمتهم النسخة الأولى، ويأتي ذلك ضمن سعينا لصناعة إرث رياضي".

وتابع "زيدان" حديثه قائلاً: "أذكر أن وينستون تشرتشل قال إن مهارات لعب البولو تمثل تذكرةً تسافر باللاعب في جميع أنحاء العالم، فقد رأينا الرجال والنساء في المملكة يتابعون المباريات باهتمام ولاحظنا رغبتهم الكبيرة بالمشاركة".

وتقدم البطولة المرموقة سلسلة من دروس البولو الاحترافية، والتي يتولى أدولفو كامبياسو لاعب فريق لادولفينا الإشراف على أحدها، والذي يعتبره "زيدان" أفضل لاعب في تاريخ اللعبة.

وأضاف "زيدان": "تحظى الرياضة في المملكة بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وتُقام هذه البطولة برعاية الأمير بدر بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة ومحافظ الھيئة الملكية لمحافظة العلا، الذي عبّر عن ثقته بإمكاناتنا. وأسهم النجاح الذي حققناه العام الماضي في توفير قاعدة ممتازة نستند عليها هذا العام".

ويشارك في البطولة أربعة فرق تتنافس ضمن ملعب صحراوي مخصص يقع بالقرب من الحِجر -أول موقع تراث عالمي في المملكة يُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي- ويتنوع المشاركون بين لاعبين محترفين من مجتمع البولو العالمي ولاعبين من الجهات الراعية المدعوة.

ويتولى لاعبون من فريق لادولفينا العالمي قيادة الفرق، ويحظى هذا الفريق بشهرة عالمية بوصفه "الفريق المثالي"، نتيجة حصول اللاعبين مجتمعين على تصنيف 40 هدفاً، وتفرّد فريقهم بالفوز بثلاثة ألقاب متتالية في بطولات: تورتوجاس المفتوحة، وهورلينجهام المفتوحة، والأرجنتين المفتوحة في أعوام 2013، و2014، و2015 على التوالي.

وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن تأسيس شراكة طويلة المدى مع فريق لادولفينا، والتي تعتبر أحد محطات تنفيذ استراتيجية الفروسية طويلة المدى في العلا والرامية إلى تعزيز مكانتها لتصبح وجهة رئيسية لهواة أنشطة ورياضات الخيل من جميع أنحاء العالم، وتطوير رياضة البولو في المملكة.

من جهته قال أدولفو كامبياسو: "نحن متشوقون للعودة إلى العلا واللعب مع مجموعة من أبرز لاعبي البولو من الجهات الراعية وجميع أنحاء العالم. كما يسرنا أن نشهد ما تحققه رياضة البولو من نمو في المملكة، منذ انطلاق النسخة الأولى من البطولة، ونتطلع دوماً إلى أن نكون جزءاً من مسيرة تطور هذه الرياضة ونشرها في وجهات مثل العلا".

وأردف زيدان: "نحن متحمسون لاستقبال نجوم فريق لادولفينا وأبرز الجهات الراعية للبولو هذا العام من الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة. ويلتزم الاتحاد السعودي للبولو بدعم الهيئة الملكية لمحافظة العلا في تحقيق رؤيتها لفعاليات الفروسية وبنيتها التحتية وأنشطتها، ومواصلة الاستناد إلى تراث الخيول العربية في المنطقة".

وتشتمل رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطوير البنية التحتية وبناء المرافق الهامة الداعمة لرياضة الفروسية، وإنشاء المزيد من مسارات السير للخيول لإثراء المشهد الثقافي للزوار خلال زيارتهم للمواقع التاريخية.

وتسهم ممارسة ركوب الخيل وسط المشاهد الصحراوية الرائعة والتشكيلات الصخرية المميزة التي احتضنت حضارات عريقة سابقاً، في توفير تجربة استثنائية وفريدة للزوار.



وتتولى الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو تنظيم بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، التي تعد بطولة البولو الكبرى الصحراوية الوحيدة من نوعها في العالم، وهي الفعالية الختامية لمهرجان شتاء طنطورة 2022.

ويتزامن موعد البطولة مع عطلة الأسبوع التي ستشهد انطلاق مهرجان فنون العُلا، مع فعاليته الرئيسية معرض ديزرت إكس العلا، إلى جانب أول حفل تقدمه الفنانة العالمية "أليشيا كيز" في مرايا بالعلا.