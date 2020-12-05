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"الصحة": تسجيل 190 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 324 خلال الـ24 ساعة الماضية

لأول مرة منذ 8 أشهر.. إصابات كورونا الجديدة  في المملكة دون الـ200 حالة

"الصحة": تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 ولله الحمد

كشف التقرير اليومي لمستجدات كورونا في المملكة أن الإصابات الجديدة المسجلة دون الـ 200 حالة لأول مرة منذ 8 أشهر.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358526 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5954 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4010 والحالات الحرجة 603 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة منذ 8 أشهر.. إصابات كورونا الجديدة  في المملكة دون الـ200 حالة
سبق

كشف التقرير اليومي لمستجدات كورونا في المملكة أن الإصابات الجديدة المسجلة دون الـ 200 حالة لأول مرة منذ 8 أشهر.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358526 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5954 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4010 والحالات الحرجة 603 حالة.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
03:44 PM

لأول مرة منذ 8 أشهر.. إصابات كورونا الجديدة  في المملكة دون الـ200 حالة

"الصحة": تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 ولله الحمد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,722

كشف التقرير اليومي لمستجدات كورونا في المملكة أن الإصابات الجديدة المسجلة دون الـ 200 حالة لأول مرة منذ 8 أشهر.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358526 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5954 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4010 والحالات الحرجة 603 حالة.

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