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أكثر من 100 مليون جرعة لقاح كورونا بدول التعاون والتعافي بالمملكة 91.8%

إجمالي الوفيات وصل إلى 19,771 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,929,914 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 100 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.8 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 100,922,048 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,929,914 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,691,777 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,771 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.8%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.9%.

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أكثر من 100 مليون جرعة لقاح كورونا بدول التعاون والتعافي بالمملكة 91.8%
سبق

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 100 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.8 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 100,922,048 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,929,914 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,691,777 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,771 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.8%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.9%.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
10:44 AM

أكثر من 100 مليون جرعة لقاح كورونا بدول التعاون والتعافي بالمملكة 91.8%

إجمالي الوفيات وصل إلى 19,771 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,929,914 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 100 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.8 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 100,922,048 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,929,914 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,691,777 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,771 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.8%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.9%.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,837
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

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