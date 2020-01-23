أكثر من 100 مليون جرعة لقاح كورونا بدول التعاون والتعافي بالمملكة 91.8%

إجمالي الوفيات وصل إلى 19,771 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,929,914 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 100 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.8 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 100,922,048 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,929,914 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,691,777 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,771 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.8%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.9%.