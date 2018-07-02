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"هيئة المنشآت" تدعو إلى التسجيل في منصّة "اعتماد"

للبدء بالحصول على الفرص الحكومية المطروحة فيها

دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى التسجيل في منصّة "اعتماد"، والبدء بالحصول على الفرص الحكومية المطروحة فيها من خلال etimad.sa.

وتهدف المنصّة إلى أن يكون التعاقد مع الجهات الحكومية أسرع وأسهل وأكثر شفافية في عمليات الشراء، وتوحيد المشتريات لجميع الجهات الحكومية، وانتظام الصرف عن طريق متابعة المطالبات المالية، إلى جانب تقليل تعثر المشروعات.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد؛ أن "منشآت" تحرص على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها المحرّك الاقتصادي للتنمية، لذا تعمل بشكل مستمر بالتنسيق والتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، لتحفيز هذا القطاع في مناطق المملكة لرفع مستوى ناتجه.

وتدعو منصة "اعتماد" جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى التسجيل والتقديم على المناقصات الحكومية المطروحة في حال مطابقتها الشروط، حيث توفر المنصّة إمكانية تتبع أوامر الصرف وتوضح للمستحقين حالة الصرف وتنبّههم في حال وجود أيّ نواقص، كما تهدف منصّة "اعتماد"، إلى تطبيق الدفع في مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

يُذكر أن وزارة المالية أطلقت منصّة "اعتماد"، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال في مطلع العام الجاري، وذلك تمكيناً للتحول الرقمي في تعاملاتها المالية، حيث تستهدف "المالية" تقديم جميع خدمات "اعتماد" للقطاعين الحكومي والخاص.

وتساعد منصّة "اعتماد" على تسريع عملية الإنجاز وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين من القطاعين والاستغناء عن التعاملات الورقية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، وتستفيد الجهات الحكومية من "اعتماد" عبر إدارة ميزانيتها وطرح منافساتها وتسجيل العقود والاعتمادات وصرف المطالبات المالية وأيضاً دفع الحقوق المالية لموظفيها إلكترونياً وبكل سهولة، ويمكن للقطاع الخاص، استعراض وشراء المنافسات الحكومية والتقديم عليها ورفع المطالبات المالية وتتبعها بكل يسر وشفافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة المنشآت" تدعو إلى التسجيل في منصّة "اعتماد"
سبق

دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى التسجيل في منصّة "اعتماد"، والبدء بالحصول على الفرص الحكومية المطروحة فيها من خلال etimad.sa.

وتهدف المنصّة إلى أن يكون التعاقد مع الجهات الحكومية أسرع وأسهل وأكثر شفافية في عمليات الشراء، وتوحيد المشتريات لجميع الجهات الحكومية، وانتظام الصرف عن طريق متابعة المطالبات المالية، إلى جانب تقليل تعثر المشروعات.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد؛ أن "منشآت" تحرص على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها المحرّك الاقتصادي للتنمية، لذا تعمل بشكل مستمر بالتنسيق والتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، لتحفيز هذا القطاع في مناطق المملكة لرفع مستوى ناتجه.

وتدعو منصة "اعتماد" جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى التسجيل والتقديم على المناقصات الحكومية المطروحة في حال مطابقتها الشروط، حيث توفر المنصّة إمكانية تتبع أوامر الصرف وتوضح للمستحقين حالة الصرف وتنبّههم في حال وجود أيّ نواقص، كما تهدف منصّة "اعتماد"، إلى تطبيق الدفع في مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

يُذكر أن وزارة المالية أطلقت منصّة "اعتماد"، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال في مطلع العام الجاري، وذلك تمكيناً للتحول الرقمي في تعاملاتها المالية، حيث تستهدف "المالية" تقديم جميع خدمات "اعتماد" للقطاعين الحكومي والخاص.

وتساعد منصّة "اعتماد" على تسريع عملية الإنجاز وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين من القطاعين والاستغناء عن التعاملات الورقية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، وتستفيد الجهات الحكومية من "اعتماد" عبر إدارة ميزانيتها وطرح منافساتها وتسجيل العقود والاعتمادات وصرف المطالبات المالية وأيضاً دفع الحقوق المالية لموظفيها إلكترونياً وبكل سهولة، ويمكن للقطاع الخاص، استعراض وشراء المنافسات الحكومية والتقديم عليها ورفع المطالبات المالية وتتبعها بكل يسر وشفافية.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
01:14 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:07 PM

"هيئة المنشآت" تدعو إلى التسجيل في منصّة "اعتماد"

للبدء بالحصول على الفرص الحكومية المطروحة فيها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى التسجيل في منصّة "اعتماد"، والبدء بالحصول على الفرص الحكومية المطروحة فيها من خلال etimad.sa.

وتهدف المنصّة إلى أن يكون التعاقد مع الجهات الحكومية أسرع وأسهل وأكثر شفافية في عمليات الشراء، وتوحيد المشتريات لجميع الجهات الحكومية، وانتظام الصرف عن طريق متابعة المطالبات المالية، إلى جانب تقليل تعثر المشروعات.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد؛ أن "منشآت" تحرص على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها المحرّك الاقتصادي للتنمية، لذا تعمل بشكل مستمر بالتنسيق والتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، لتحفيز هذا القطاع في مناطق المملكة لرفع مستوى ناتجه.

وتدعو منصة "اعتماد" جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى التسجيل والتقديم على المناقصات الحكومية المطروحة في حال مطابقتها الشروط، حيث توفر المنصّة إمكانية تتبع أوامر الصرف وتوضح للمستحقين حالة الصرف وتنبّههم في حال وجود أيّ نواقص، كما تهدف منصّة "اعتماد"، إلى تطبيق الدفع في مدة لا تتجاوز 60 يوماً.

يُذكر أن وزارة المالية أطلقت منصّة "اعتماد"، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال في مطلع العام الجاري، وذلك تمكيناً للتحول الرقمي في تعاملاتها المالية، حيث تستهدف "المالية" تقديم جميع خدمات "اعتماد" للقطاعين الحكومي والخاص.

وتساعد منصّة "اعتماد" على تسريع عملية الإنجاز وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين من القطاعين والاستغناء عن التعاملات الورقية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، وتستفيد الجهات الحكومية من "اعتماد" عبر إدارة ميزانيتها وطرح منافساتها وتسجيل العقود والاعتمادات وصرف المطالبات المالية وأيضاً دفع الحقوق المالية لموظفيها إلكترونياً وبكل سهولة، ويمكن للقطاع الخاص، استعراض وشراء المنافسات الحكومية والتقديم عليها ورفع المطالبات المالية وتتبعها بكل يسر وشفافية.

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