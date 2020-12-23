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في الاجتماع 12.. وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون يناقشون مستجدات كورونا

بحَث تجارب كل دولة في مجال توزيع اللقاح وأكد أهمية تبادل المعلومات في مجال انتشاره

عقد وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعهم الثاني عشر "عبر الاتصال المرئي"؛ لمناقشة مستجدات مرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، بناءً على قـرار الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون، الذي عقد في مارس الماضي.

واستعرض الاجتماع جميع المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا؛ خاصة الطفرة الجينية الجديدة، والإجراءات التي اتخذتها كل دولة والمقترحات للمرحلة المقبلة.

وبحث الاجتماع المستجدات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتجارب كل دولة في مجال آليات توزيع اللقاح، كما أكد أهمية تبادل المعلومات في مجال انتشار الفيروس والطفرات التي تطرأ عليه واللقاحات والفحوصات وغيرها.

وقد ثمّن وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون الصحيون بدول المجلس لعلاج المصابين بالمرض، وإسهاماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس؛ مشيدين بتعاون المواطنين والجهات الرسمية والأهلية في هـذه الظروف الاستثنائية، كما حثوا المواطنين والمقيمين بدول المجلس على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية؛ من ارتداء الكمامات، وتجنب التجمعات، والمحافظة على التباعد الجسدي، والحرص على نظافة اليدين.

وأكدوا خلال الاجتماع أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الموثقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الاجتماع 12.. وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون يناقشون مستجدات كورونا
سبق

عقد وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعهم الثاني عشر "عبر الاتصال المرئي"؛ لمناقشة مستجدات مرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، بناءً على قـرار الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون، الذي عقد في مارس الماضي.

واستعرض الاجتماع جميع المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا؛ خاصة الطفرة الجينية الجديدة، والإجراءات التي اتخذتها كل دولة والمقترحات للمرحلة المقبلة.

وبحث الاجتماع المستجدات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتجارب كل دولة في مجال آليات توزيع اللقاح، كما أكد أهمية تبادل المعلومات في مجال انتشار الفيروس والطفرات التي تطرأ عليه واللقاحات والفحوصات وغيرها.

وقد ثمّن وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون الصحيون بدول المجلس لعلاج المصابين بالمرض، وإسهاماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس؛ مشيدين بتعاون المواطنين والجهات الرسمية والأهلية في هـذه الظروف الاستثنائية، كما حثوا المواطنين والمقيمين بدول المجلس على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية؛ من ارتداء الكمامات، وتجنب التجمعات، والمحافظة على التباعد الجسدي، والحرص على نظافة اليدين.

وأكدوا خلال الاجتماع أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الموثقة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
10:46 AM

في الاجتماع 12.. وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون يناقشون مستجدات كورونا

بحَث تجارب كل دولة في مجال توزيع اللقاح وأكد أهمية تبادل المعلومات في مجال انتشاره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعهم الثاني عشر "عبر الاتصال المرئي"؛ لمناقشة مستجدات مرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، بناءً على قـرار الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون، الذي عقد في مارس الماضي.

واستعرض الاجتماع جميع المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا؛ خاصة الطفرة الجينية الجديدة، والإجراءات التي اتخذتها كل دولة والمقترحات للمرحلة المقبلة.

وبحث الاجتماع المستجدات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتجارب كل دولة في مجال آليات توزيع اللقاح، كما أكد أهمية تبادل المعلومات في مجال انتشار الفيروس والطفرات التي تطرأ عليه واللقاحات والفحوصات وغيرها.

وقد ثمّن وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون الصحيون بدول المجلس لعلاج المصابين بالمرض، وإسهاماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفيروس؛ مشيدين بتعاون المواطنين والجهات الرسمية والأهلية في هـذه الظروف الاستثنائية، كما حثوا المواطنين والمقيمين بدول المجلس على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية؛ من ارتداء الكمامات، وتجنب التجمعات، والمحافظة على التباعد الجسدي، والحرص على نظافة اليدين.

وأكدوا خلال الاجتماع أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الموثقة.

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