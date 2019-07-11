"كن عونًا".. الحج و"مبادرات مسك" يفتحان التطوع لخدمة الحجاج

دعوة الراغبين في البرنامج للمبادرة بالتسجيل.. ودورات تأهيلية تنتظرهم

دعت وزارة الحج والعمرة، ومركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، الراغبين والراغبات في التطوع لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، إلى المبادرة بالتسجيل في بوابة برنامج "كن عونًا" التطوعي في نسخته الثانية.

وقد أطلقت الوزارة ومركز المبادرات هذه البوابة لإتاحة الفرصة للتسجيل أمام الراغبين في التطوع هذا العام.

ووفقًا لوزارة الحج والعمرة ومركز المبادرات في مؤسسة "مسك الخيرية"؛ فإن عملية التسجيل سيتبعها مراحل تتمثل في تأهيلهم وتدريبهم على كل المجالات التطوعية في موسم الحج، في سبيل تقديم خدمة ذات مواصفات معيارية احترافية وممارسات عالية الجودة تنعكس على ضيوف الرحمن بأثر إيجابي، وتسهم في تحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وينطلق برنامج "كن عونًا"، أحد برامج الخدمة المجتمعية في وزارة الحج والعمرة، من رؤية "أن نكون عونًا لضيوف الرحمن، وسندًا للجهات ذات العلاقة، بقيم إسلامية تحمل معنى المسؤولية".

وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق أربعة أمور؛ هي: تنظيم وتقنين المشاركة الاجتماعية في موسم الحج، عبر آلية معتمدة للتنسيق بين القوى التطوعية والجهات المعنية، والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية وفق معايير واضحة ومدروسة ومحددة؛ فضلًا عن تنويع الأساليب التنظيمية التطوعية المقدمة من وزارة الحج والعمرة؛ بما يواكب أهم وأبرز التطورات واستخدام التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتشمل مناطق التطوع، 13 موقعًا متنوعًا، تشمل: المنافذ والمطارات ووسائل النقل ومكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر التواجد في كل من الحرمين الشريفين، والمنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومجمع صالات الحج والعمرة بمطار المؤسس بجدة، وصالة الحجاج بالمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة "منى وعرفات ومزدلفة"، ومنفذ حالة عمار، ومنفذ الوديعة، ومنفذ جديدة عرعر، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومحطة قطار الحرمين.

يُذكر أن مجالات التطوع حددت لتغطي كل المجالات؛ بحيث تشتمل على: استقبال وتوديع ضيوف الرحمن، والإرشاد والتوجيه، والترجمة، والتطوع الطبي، والتطوع البيئي، وإكرام وإجلال كبار السن، ومعاونة ذوي الإعاقة، إضافة إلى التطوع الإعلامي "إعلام جديد"، وسيتاح التسجيل عبر البوابة من خلال الرابط: https://volunteer.haj.gov.sa