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خير الكلام ما قلّ ودلّ.. وزير الداخلية: "أمن المملكة خط أحمر"

تعليقاً على إحباط تهريب كمية مخدرات في إرسالية "فواكه لبنان"

"أمن المملكة خط أحمر" بهذه العبارة الموجزة اختصر وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تعليقه على إحباط مكافحة المخدرات محاولة تهريب (2,466,563) قرص إمفيتامين مخدر، ونجاح عملية ضبطها، بالتنسيق مع الجمارك السعودية، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان في إطار الأجهزة الأمنية لشعب المملكة والمقيمين فيها وحربها على المخدرات.

ومن باب المثل الشهير "خير الكلام ما قلّ ودلّ" وجه وزير الداخلية رسالة الأمن لكل من يحاول العبث بأمن المملكة وشعبها بأي طريقة أو وسيلة كانت، بأن لا إطالة في الحديث حول هذا الموضوع، دون جدوى أو فائدة؛ فالرسالة واضحة وبسيطة للفهم وهي أن "أمن المملكة خط أحمر".

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمتابعة أمنية استباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وفي الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام لما يسمى بحزب الله اللبناني التابع لإيران من متابعين للشأن الإقليمي، فقد قررت المملكة منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد 13/ 9/ 1442هـ الموافق 25/ 4/ 2021م، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خير الكلام ما قلّ ودلّ.. وزير الداخلية: "أمن المملكة خط أحمر"
سبق

"أمن المملكة خط أحمر" بهذه العبارة الموجزة اختصر وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تعليقه على إحباط مكافحة المخدرات محاولة تهريب (2,466,563) قرص إمفيتامين مخدر، ونجاح عملية ضبطها، بالتنسيق مع الجمارك السعودية، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان في إطار الأجهزة الأمنية لشعب المملكة والمقيمين فيها وحربها على المخدرات.

ومن باب المثل الشهير "خير الكلام ما قلّ ودلّ" وجه وزير الداخلية رسالة الأمن لكل من يحاول العبث بأمن المملكة وشعبها بأي طريقة أو وسيلة كانت، بأن لا إطالة في الحديث حول هذا الموضوع، دون جدوى أو فائدة؛ فالرسالة واضحة وبسيطة للفهم وهي أن "أمن المملكة خط أحمر".

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمتابعة أمنية استباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وفي الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام لما يسمى بحزب الله اللبناني التابع لإيران من متابعين للشأن الإقليمي، فقد قررت المملكة منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد 13/ 9/ 1442هـ الموافق 25/ 4/ 2021م، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
09:49 PM

خير الكلام ما قلّ ودلّ.. وزير الداخلية: "أمن المملكة خط أحمر"

تعليقاً على إحباط تهريب كمية مخدرات في إرسالية "فواكه لبنان"

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فهد الغبيوي - الرياض
0
1,473

"أمن المملكة خط أحمر" بهذه العبارة الموجزة اختصر وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تعليقه على إحباط مكافحة المخدرات محاولة تهريب (2,466,563) قرص إمفيتامين مخدر، ونجاح عملية ضبطها، بالتنسيق مع الجمارك السعودية، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان في إطار الأجهزة الأمنية لشعب المملكة والمقيمين فيها وحربها على المخدرات.

ومن باب المثل الشهير "خير الكلام ما قلّ ودلّ" وجه وزير الداخلية رسالة الأمن لكل من يحاول العبث بأمن المملكة وشعبها بأي طريقة أو وسيلة كانت، بأن لا إطالة في الحديث حول هذا الموضوع، دون جدوى أو فائدة؛ فالرسالة واضحة وبسيطة للفهم وهي أن "أمن المملكة خط أحمر".

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمتابعة أمنية استباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وفي الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام لما يسمى بحزب الله اللبناني التابع لإيران من متابعين للشأن الإقليمي، فقد قررت المملكة منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد 13/ 9/ 1442هـ الموافق 25/ 4/ 2021م، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

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