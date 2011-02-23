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مباراة دراماتيكية.. الاتفاق يرفض الهزيمة ويقلب النتيجة على الفتح

نجح فريق الاتفاق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام شقيقه الفتح في المباراة ضمن مباريات الجولة رقم 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كان الفتح هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه توفيق بوحيمد في الدقيقة 35 قبل أن يعادل مهاجم الاتفاق وليد آزارو النتيجة لفريقه في الدقيقة 47.

عاود الفتح التقدم مرة أخرى بهدف ثان عن طريق لاعبه ميتشل تي فريدي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل مجدداً محمد الكواكبي للاتفاق في الدقيقة 67 قبل أن يسجل التونسي نعيم سليتي لاعب الاتفاق هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 30 بالمركز الخامس فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 25 بالمركز العاشر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مباراة دراماتيكية.. الاتفاق يرفض الهزيمة ويقلب النتيجة على الفتح
سبق

نجح فريق الاتفاق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام شقيقه الفتح في المباراة ضمن مباريات الجولة رقم 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كان الفتح هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه توفيق بوحيمد في الدقيقة 35 قبل أن يعادل مهاجم الاتفاق وليد آزارو النتيجة لفريقه في الدقيقة 47.

عاود الفتح التقدم مرة أخرى بهدف ثان عن طريق لاعبه ميتشل تي فريدي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل مجدداً محمد الكواكبي للاتفاق في الدقيقة 67 قبل أن يسجل التونسي نعيم سليتي لاعب الاتفاق هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 30 بالمركز الخامس فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 25 بالمركز العاشر.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
08:33 PM

مباراة دراماتيكية.. الاتفاق يرفض الهزيمة ويقلب النتيجة على الفتح

A A A
محمد السيّد - الرياض
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نجح فريق الاتفاق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام شقيقه الفتح في المباراة ضمن مباريات الجولة رقم 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كان الفتح هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه توفيق بوحيمد في الدقيقة 35 قبل أن يعادل مهاجم الاتفاق وليد آزارو النتيجة لفريقه في الدقيقة 47.

عاود الفتح التقدم مرة أخرى بهدف ثان عن طريق لاعبه ميتشل تي فريدي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل مجدداً محمد الكواكبي للاتفاق في الدقيقة 67 قبل أن يسجل التونسي نعيم سليتي لاعب الاتفاق هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 30 بالمركز الخامس فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 25 بالمركز العاشر.

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