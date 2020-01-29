أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقية توسعة مطار حفر الباطن

المشروع ينتهي في الربع الأول من 2021م.. وهنا التفاصيل

رعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، بحضور الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من قيادات منظومة النقل، توقيع عقد مشروع توسعة مطار حفر الباطن بالقيصومة، الذي وقّعه رئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالهادي بن أحمد المنصوري، مع إحدى الشركات الوطنية.

ونوّه أمير المنطقة بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على تطوير قطاع الطيران المدني، وجزء من ذلك مطارات المملكة؛ لتواكب أحدث المواصفات العالمية، ولتكون جزءً فاعلاً من منظومة النقل التي أنيط بها تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة محوراً لربط القارات الثالث.

وقال: توسعة مطار حفر الباطن ستسهم في قدرة المطار على استيعاب الطلاب المتزايد على الرحلات المحلية، والتوسع مستقبلاً ليشمل الرحلات الإقليمية، ويسهل الوصول إلى المحافظة، بالإضافة لما سيوفره من فرص وظيفية، وفرص استثمارية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في قاعدة الخدمات اللوجستية في المحافظة، التي تربط المملكة بدولة الكويت الشقيقة، ونؤكد ضرورة العمل لانتهاء المشروع في الموعد المحدد، والحرص على تحسين الخدمات المقدمة في المطار.

ويتضمّن المشروع تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر سنوياً، وبمساحة إجمالي 6050 متراً مربعاً، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعه للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.

ويشمل المشروع إنشاء صالة تحتوي على 9 بوابات منها 3 بوابات للمغادرة الداخلية و3 بوابات للمغادرة الدولية و2 للقدوم الدولي وواحدة للقدوم الداخلي، إضافة إلى 12 منصة لإنهاء إجراءات السفر و9 منصات للجوازات منها 4 في منطقة المغادرة الدولية و5 في منطقة الوصول الدولية و600 موقف للسيارات، إلى جانب زيادة عدد المقاعد في صالات السفر إلى 491 مقعداً، علاوة 3 أجهزة للتفتيش الأمني وعدد 2 سيور لتسلّم الأمتعة.

ويضم المشروع مناطق تمر بها حركة المسافرين "مغادرة وقدوم" أبرزها "منطقة إنهاء إجراءات السفر، منطقة التفتيش الأمني، المغادرة والقدوم المحلي، المغادرة والقدوم الدولي، منطقة المكاتب الإدارية، منطقة إنهاء إجراءات السفر، منطقة التفتيش الأمني، منطقة الجوازات، منطقة استلام الأمتعة".

ويشمل أبرز الخدمات المقدمة، شاشات عرض جدول الرحلات الحديثة، توفير نقاط اتصال بالواي فاي، تطوير منطقة للمطاعم والكافيهات.

ويعدّ المشروع، الذي من المقرر أن ينتهي في الربع الأول من العام 2021م، ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني بهدف تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة، حيث تسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية في المشروع.

وسيكون المطار الجديد مجهزاً بأعلى المواصفات الفنية اللازمة لتحسين تجربة المسافرين عبر المطار وسهولة الحركة في المغادرة والوصول، وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة في المطار بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحقيق معايير وممارسات تقنية وأمنية بكفاءة عالية.

من جهته، قال "المنصوري": مشروع توسعة مطار حفر الباطن، يأتي امتداداً للرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ولما يلقاه الطيران المدني من دعم كبير ومتواصل انعكس على الخدمات المقدمة.

وثمّن حرص واهتمام أمير المنطقة الشرقية ونائبه بكل ما يخدم ويطور مطارات المنطقة الشرقية، ومتابعتها الدائمة لكل المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة.

وبين "المنصوري" أن هذه المشاريع ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني؛ بهدف تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة، وسعيها المتواصل لتطوير وتوسعة المطارات الداخلية والإقليمية والدولية لمواكبة النمو المستمر في حركة المسافرين في مدن المملكة وتجهيز وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران ولتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.