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الاتفاق يختتم تحضيراته تأهباً لملاقاة أبها.. والدبل يجتمع باللاعبين

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الأربعاء على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق قبل استضافة أبها يوم غدٍ الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة عند الساعة الـ6:05 مساء.

وسبق التدريب كلمة من رئيس النادي خالد الدبل للاعبي الفريق حثهم فيها على مسح الصورة التي ظهر فيها الفريق في المباراة السابقة، وشدد الدبل في كلمته على أهمية المرحلة المقبلة من الدور الثاني، مطالباً إياهم بالتقدم في سلم ترتيب الدوري.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية تخللها تدريب السرعات الثنائية التنافسية وتدريب الاستحواذ عبر 3 مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

من جهة ثانية أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فحص المسحة الطبية الـ PCR والذي جاء بالنتائج السلبية لكافة العينات، يأتي هذا الفحص بالتواصل مع غرفة التحكم بجائحة كورونا المستجد في الاتحاد السعودي لكرة القدم للاطمئنان على سلامة جميع أفراد الطاقم وتلبية لمتطلبات الجهات المسؤولة قبل مواجهة أبها.

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الاتفاق يختتم تحضيراته تأهباً لملاقاة أبها.. والدبل يجتمع باللاعبين
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الأربعاء على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق قبل استضافة أبها يوم غدٍ الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة عند الساعة الـ6:05 مساء.

وسبق التدريب كلمة من رئيس النادي خالد الدبل للاعبي الفريق حثهم فيها على مسح الصورة التي ظهر فيها الفريق في المباراة السابقة، وشدد الدبل في كلمته على أهمية المرحلة المقبلة من الدور الثاني، مطالباً إياهم بالتقدم في سلم ترتيب الدوري.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية تخللها تدريب السرعات الثنائية التنافسية وتدريب الاستحواذ عبر 3 مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

من جهة ثانية أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فحص المسحة الطبية الـ PCR والذي جاء بالنتائج السلبية لكافة العينات، يأتي هذا الفحص بالتواصل مع غرفة التحكم بجائحة كورونا المستجد في الاتحاد السعودي لكرة القدم للاطمئنان على سلامة جميع أفراد الطاقم وتلبية لمتطلبات الجهات المسؤولة قبل مواجهة أبها.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
09:53 PM

الاتفاق يختتم تحضيراته تأهباً لملاقاة أبها.. والدبل يجتمع باللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الأربعاء على ملعب عبد الله الدبل بنادي الاتفاق قبل استضافة أبها يوم غدٍ الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة عند الساعة الـ6:05 مساء.

وسبق التدريب كلمة من رئيس النادي خالد الدبل للاعبي الفريق حثهم فيها على مسح الصورة التي ظهر فيها الفريق في المباراة السابقة، وشدد الدبل في كلمته على أهمية المرحلة المقبلة من الدور الثاني، مطالباً إياهم بالتقدم في سلم ترتيب الدوري.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية تخللها تدريب السرعات الثنائية التنافسية وتدريب الاستحواذ عبر 3 مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

من جهة ثانية أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فحص المسحة الطبية الـ PCR والذي جاء بالنتائج السلبية لكافة العينات، يأتي هذا الفحص بالتواصل مع غرفة التحكم بجائحة كورونا المستجد في الاتحاد السعودي لكرة القدم للاطمئنان على سلامة جميع أفراد الطاقم وتلبية لمتطلبات الجهات المسؤولة قبل مواجهة أبها.

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