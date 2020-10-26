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السماح بدخول الأطفال للملاعب.. بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين

أجرت وزارة الرياضة عددًا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021- 2022.

حيث سمحت بدخول الأطفال دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين، مؤكدة على لبس الكمامة في كافة مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس على المدرجات.

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السماح بدخول الأطفال للملاعب.. بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين
سبق

أجرت وزارة الرياضة عددًا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021- 2022.

حيث سمحت بدخول الأطفال دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين، مؤكدة على لبس الكمامة في كافة مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس على المدرجات.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
06:21 PM

السماح بدخول الأطفال للملاعب.. بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرت وزارة الرياضة عددًا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021- 2022.

حيث سمحت بدخول الأطفال دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين، مؤكدة على لبس الكمامة في كافة مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس على المدرجات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,657
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,778
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,012
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,103

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