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"المطيري" رئيسًا لمركز "تويم" المجمعة

وافق وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على تعيين محمد بن خالد المطيري رئيسًا لمركز التويم التابع لمحافظة المجمعة، على المرتبة التاسعة.

وبهذه المناسبة رفع "المطيري"، والذي يعد من الكفاءات الإدارية المميزة؛ شكره وتقديره لوزير الداخلية ولأمير الرياض ولمحافظ المجمعة على هذه الثقة الغالية، داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة واهالي مركز التويم.

مركز التويم المجمعة

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"المطيري" رئيسًا لمركز "تويم" المجمعة
سبق

وافق وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على تعيين محمد بن خالد المطيري رئيسًا لمركز التويم التابع لمحافظة المجمعة، على المرتبة التاسعة.

وبهذه المناسبة رفع "المطيري"، والذي يعد من الكفاءات الإدارية المميزة؛ شكره وتقديره لوزير الداخلية ولأمير الرياض ولمحافظ المجمعة على هذه الثقة الغالية، داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة واهالي مركز التويم.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
08:47 PM

"المطيري" رئيسًا لمركز "تويم" المجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على تعيين محمد بن خالد المطيري رئيسًا لمركز التويم التابع لمحافظة المجمعة، على المرتبة التاسعة.

وبهذه المناسبة رفع "المطيري"، والذي يعد من الكفاءات الإدارية المميزة؛ شكره وتقديره لوزير الداخلية ولأمير الرياض ولمحافظ المجمعة على هذه الثقة الغالية، داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة واهالي مركز التويم.

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