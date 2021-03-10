بعد نيلها ثقة البرلمان.. الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية الاثنين

تؤدي مهامها حتى 24 ديسمبر المقبل

أفادت عضو مجلس النواب الليبي فاطمة الصويع، بأنه بعد منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، اليوم (الأربعاء)، بأغلبية 131 صوتاً، مقابل رفض عضو وامتناع آخر عن التصويت، سيعقد المجلس جلسة رسمية في مدينة بنغازي، الاثنين (المقبل)، لأداء اليمين الدستورية.

ونقلت "الشرق" عن "الصويع" أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، سيمتثل مع كامل أعضاء حكومته أمام البرلمان لأداء اليمين الدستورية، لتقوم الحكومة بأداء عملها حتى 24 ديسمبر المقبل.