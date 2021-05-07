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شركة المياه تتفاعل سريعًا مع بلاغ سرقة أغطية فتحات بـ"قيم الطائف" وتغلقها

هددت سلامة المرتادين ما دفع شخصًا لوضع إطارات على موقعها حتى لا يقع فيها أحد

تجاوبت شركة المياه الوطنية مع بلاغ مواطن حول سرقة أغطية فتحات المياه بحي القيم الأعلى المجاور لمقبرة القيم شمال الطائف وقامت بتغطية الفتحات في أقل من ساعة من وقت البلاغ .

جاء ذلك بعد أن فوجئ العديد من مرتادي أحد الشوارع بطريق مقبرة القيم بوجود فتحات عديدة في فوهات المياه المحلاة دون أغطية وعلى عمق كبير، تشكل خطرًا كبيرًا على المرتادين، ما دفع أحد الأشخاص بوضع إطارات على موقع الفتحات حتى لا يقع فيها أحد.

فيما ثمّن أحد المواطنين القاطنين بموقع قريب هذا الشارع من تفاعل شركة المياه الوطنية، مشيدًا أنها حلت المشكلة في أقل من ساعة على بلاغه حرصًا منهم واستشعارًا بالمسؤولية وحفاظًا على سلامة مرتادي الطريق، داعيًا لوجود حلول في تكرار سرقة مثل هذه الأغطية في العديد من المواقع ومما يُشكل ذلك خطرًا كبيرًا على الكثير وخصوصًا من الأطفال.

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شركة المياه تتفاعل سريعًا مع بلاغ سرقة أغطية فتحات بـ"قيم الطائف" وتغلقها
سبق

تجاوبت شركة المياه الوطنية مع بلاغ مواطن حول سرقة أغطية فتحات المياه بحي القيم الأعلى المجاور لمقبرة القيم شمال الطائف وقامت بتغطية الفتحات في أقل من ساعة من وقت البلاغ .

جاء ذلك بعد أن فوجئ العديد من مرتادي أحد الشوارع بطريق مقبرة القيم بوجود فتحات عديدة في فوهات المياه المحلاة دون أغطية وعلى عمق كبير، تشكل خطرًا كبيرًا على المرتادين، ما دفع أحد الأشخاص بوضع إطارات على موقع الفتحات حتى لا يقع فيها أحد.

فيما ثمّن أحد المواطنين القاطنين بموقع قريب هذا الشارع من تفاعل شركة المياه الوطنية، مشيدًا أنها حلت المشكلة في أقل من ساعة على بلاغه حرصًا منهم واستشعارًا بالمسؤولية وحفاظًا على سلامة مرتادي الطريق، داعيًا لوجود حلول في تكرار سرقة مثل هذه الأغطية في العديد من المواقع ومما يُشكل ذلك خطرًا كبيرًا على الكثير وخصوصًا من الأطفال.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
01:23 AM

شركة المياه تتفاعل سريعًا مع بلاغ سرقة أغطية فتحات بـ"قيم الطائف" وتغلقها

هددت سلامة المرتادين ما دفع شخصًا لوضع إطارات على موقعها حتى لا يقع فيها أحد

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سعود الدعجاني - الطائف
3
2,548

تجاوبت شركة المياه الوطنية مع بلاغ مواطن حول سرقة أغطية فتحات المياه بحي القيم الأعلى المجاور لمقبرة القيم شمال الطائف وقامت بتغطية الفتحات في أقل من ساعة من وقت البلاغ .

جاء ذلك بعد أن فوجئ العديد من مرتادي أحد الشوارع بطريق مقبرة القيم بوجود فتحات عديدة في فوهات المياه المحلاة دون أغطية وعلى عمق كبير، تشكل خطرًا كبيرًا على المرتادين، ما دفع أحد الأشخاص بوضع إطارات على موقع الفتحات حتى لا يقع فيها أحد.

فيما ثمّن أحد المواطنين القاطنين بموقع قريب هذا الشارع من تفاعل شركة المياه الوطنية، مشيدًا أنها حلت المشكلة في أقل من ساعة على بلاغه حرصًا منهم واستشعارًا بالمسؤولية وحفاظًا على سلامة مرتادي الطريق، داعيًا لوجود حلول في تكرار سرقة مثل هذه الأغطية في العديد من المواقع ومما يُشكل ذلك خطرًا كبيرًا على الكثير وخصوصًا من الأطفال.

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