انطلاق شركة نقل وتقنيات المياه.. "الفضلي" يرفع الشكر للقيادة على دعم المنظومة

الوزير: إحدى خطوات التحول الإستراتيجي التي يشهدها القطاع لتحقيق مستهدفات الرؤية

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على الدعم الكريم لقطاع المياه في تطوير منظومته ورفع كفاءة الإنفاق.

وقال "الفضلي": سعدنا اليوم بانطلاق شركة نقل وتقنيات المياه، كإحدى خطوات التحول الإستراتيجي التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.