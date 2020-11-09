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انطلاق شركة نقل وتقنيات المياه.. "الفضلي" يرفع الشكر للقيادة على دعم المنظومة

الوزير: إحدى خطوات التحول الإستراتيجي التي يشهدها القطاع لتحقيق مستهدفات الرؤية

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على الدعم الكريم لقطاع المياه في تطوير منظومته ورفع كفاءة الإنفاق.

وقال "الفضلي": سعدنا اليوم بانطلاق شركة نقل وتقنيات المياه، كإحدى خطوات التحول الإستراتيجي التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق شركة نقل وتقنيات المياه.. "الفضلي" يرفع الشكر للقيادة على دعم المنظومة
سبق

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على الدعم الكريم لقطاع المياه في تطوير منظومته ورفع كفاءة الإنفاق.

وقال "الفضلي": سعدنا اليوم بانطلاق شركة نقل وتقنيات المياه، كإحدى خطوات التحول الإستراتيجي التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
12:54 PM

انطلاق شركة نقل وتقنيات المياه.. "الفضلي" يرفع الشكر للقيادة على دعم المنظومة

الوزير: إحدى خطوات التحول الإستراتيجي التي يشهدها القطاع لتحقيق مستهدفات الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على الدعم الكريم لقطاع المياه في تطوير منظومته ورفع كفاءة الإنفاق.

وقال "الفضلي": سعدنا اليوم بانطلاق شركة نقل وتقنيات المياه، كإحدى خطوات التحول الإستراتيجي التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

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