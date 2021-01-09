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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1,500 حقيبة ومستلزمات مدرسية في السودان

المركز يواصل توزيع كسوة الشتاء على الأسر المحتاجة في لبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,500 حقيبة ومستلزمات مدرسية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر السودانية،

استفاد منها 1,500 طفل.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوفير حقائب مدرسية للأطفال في جمهورية السودان للعام 2021م.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع كسوة الشتاء على الأسر المحتاجة والأكثر تضررًا في لبنان.

وشهد، أمس، توزيع الكسوة على 823 عائلة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان والمجتمع المستضيف بمنطقة عرسال والجنوب اللبناني.

وجاء ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين في مختلف دول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1,500 حقيبة ومستلزمات مدرسية في السودان
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,500 حقيبة ومستلزمات مدرسية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر السودانية،

استفاد منها 1,500 طفل.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوفير حقائب مدرسية للأطفال في جمهورية السودان للعام 2021م.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع كسوة الشتاء على الأسر المحتاجة والأكثر تضررًا في لبنان.

وشهد، أمس، توزيع الكسوة على 823 عائلة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان والمجتمع المستضيف بمنطقة عرسال والجنوب اللبناني.

وجاء ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين في مختلف دول العالم.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
04:24 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1,500 حقيبة ومستلزمات مدرسية في السودان

المركز يواصل توزيع كسوة الشتاء على الأسر المحتاجة في لبنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,500 حقيبة ومستلزمات مدرسية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر السودانية،

استفاد منها 1,500 طفل.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوفير حقائب مدرسية للأطفال في جمهورية السودان للعام 2021م.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع كسوة الشتاء على الأسر المحتاجة والأكثر تضررًا في لبنان.

وشهد، أمس، توزيع الكسوة على 823 عائلة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان والمجتمع المستضيف بمنطقة عرسال والجنوب اللبناني.

وجاء ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين في مختلف دول العالم.

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