النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. لحظة وفاة باكستاني داخل بقالة بالعيص أثناء قيامه بالتسبيح لله

يعيش في السعودية منذ أكثر من 30 سنة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تداوله بشكل موسع يظهر فيه عامل باكستاني يعمل في بقالة بمحافظة العيص توفي وهو يقوم بالتسبيح والتهليل لله.

ويظهر بالمقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة بالمحل أن العامل كان يجلس في إحدى البقالات داخل محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة وهو يقوم بالتسبيح والتهليل لله في آخر لحظاته من العمر.

وشعر العامل بدوار مفاجئ ثم سقط من على كرسي البقالة وتوفي وهو يقوم بالتسبيح لله، وكان العامل يعيش في السعودية منذ أكثر من 30 سنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. لحظة وفاة باكستاني داخل بقالة بالعيص أثناء قيامه بالتسبيح لله
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تداوله بشكل موسع يظهر فيه عامل باكستاني يعمل في بقالة بمحافظة العيص توفي وهو يقوم بالتسبيح والتهليل لله.

ويظهر بالمقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة بالمحل أن العامل كان يجلس في إحدى البقالات داخل محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة وهو يقوم بالتسبيح والتهليل لله في آخر لحظاته من العمر.

وشعر العامل بدوار مفاجئ ثم سقط من على كرسي البقالة وتوفي وهو يقوم بالتسبيح لله، وكان العامل يعيش في السعودية منذ أكثر من 30 سنة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
05:21 PM

شاهد.. لحظة وفاة باكستاني داخل بقالة بالعيص أثناء قيامه بالتسبيح لله

يعيش في السعودية منذ أكثر من 30 سنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
9
4,334

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تداوله بشكل موسع يظهر فيه عامل باكستاني يعمل في بقالة بمحافظة العيص توفي وهو يقوم بالتسبيح والتهليل لله.

ويظهر بالمقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة بالمحل أن العامل كان يجلس في إحدى البقالات داخل محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة وهو يقوم بالتسبيح والتهليل لله في آخر لحظاته من العمر.

وشعر العامل بدوار مفاجئ ثم سقط من على كرسي البقالة وتوفي وهو يقوم بالتسبيح لله، وكان العامل يعيش في السعودية منذ أكثر من 30 سنة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,909
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,476
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,901
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,391

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة