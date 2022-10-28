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مدير "مدني مكة" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد "العصيمي"

استُشهد أثناء أدائه مهمة رسمية لمكافحة حريق نشب في أحد المنازل بجدة

نقل مدير الدفاع المدني ‪بمنطقة مكة المكرمة‫ اللواء عبدالله القرشي تعازي ومواساة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لوالد وأشقاء الجندي أول محمد صالح العصيمي، والذي استشهد أثناء مكافحة حريق نشب في أحد المنازل بمحافظة جدة.

وقال اللواء "القرشي": أنقل لكم تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في وفاة ابنكم الذي توفي شهيدًا يؤدي مهامه وواجباته، ونحن جميعًا فداءً لهذا الوطن، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان.

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مدير "مدني مكة" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد "العصيمي"
سبق

نقل مدير الدفاع المدني ‪بمنطقة مكة المكرمة‫ اللواء عبدالله القرشي تعازي ومواساة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لوالد وأشقاء الجندي أول محمد صالح العصيمي، والذي استشهد أثناء مكافحة حريق نشب في أحد المنازل بمحافظة جدة.

وقال اللواء "القرشي": أنقل لكم تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في وفاة ابنكم الذي توفي شهيدًا يؤدي مهامه وواجباته، ونحن جميعًا فداءً لهذا الوطن، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
01:13 AM

مدير "مدني مكة" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد "العصيمي"

استُشهد أثناء أدائه مهمة رسمية لمكافحة حريق نشب في أحد المنازل بجدة

A A A
متعب البقمي - جدة
2
5,222

نقل مدير الدفاع المدني ‪بمنطقة مكة المكرمة‫ اللواء عبدالله القرشي تعازي ومواساة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لوالد وأشقاء الجندي أول محمد صالح العصيمي، والذي استشهد أثناء مكافحة حريق نشب في أحد المنازل بمحافظة جدة.

وقال اللواء "القرشي": أنقل لكم تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في وفاة ابنكم الذي توفي شهيدًا يؤدي مهامه وواجباته، ونحن جميعًا فداءً لهذا الوطن، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان.

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