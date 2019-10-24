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"القاضي": عودة الاختبارات التحريرية ستعيد الجدية للطالب

عضو الشورى السابق يشكر التعليم على إلغاء "التقويم المستمر"

ثمّن عضو مجلس الشورى السابق الأديب حمد القاضي، قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، المتعلق بعودة الاختبارات التحريرية للمرحلة الابتدائية بدلاً من التقويم المستمر، مشيرًا إلى أن هذا التقويم ثبت عدم جدواه في تأسيس طلاب قادرين على الإبداع وتوسيع المدارك.

وقال "القاضي" في تغريدة عبر حسابه: إعادة الاختبارات التحريرية للصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية خطوة راشدة بعد مخرجات التقويم الضعيفة، وستعيد الجدية للطالب بالمذاكرة لا بالتقويم الاجتهادي.

وأضاف: مخرجات الاختبارات الناجحة حاضرة بالأجيال السابقة.. تحية لوزارة التعليم ولوزيرها ابن التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وإلى مزيد من هذه الخطوات.

وزير التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القاضي": عودة الاختبارات التحريرية ستعيد الجدية للطالب
سبق

ثمّن عضو مجلس الشورى السابق الأديب حمد القاضي، قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، المتعلق بعودة الاختبارات التحريرية للمرحلة الابتدائية بدلاً من التقويم المستمر، مشيرًا إلى أن هذا التقويم ثبت عدم جدواه في تأسيس طلاب قادرين على الإبداع وتوسيع المدارك.

وقال "القاضي" في تغريدة عبر حسابه: إعادة الاختبارات التحريرية للصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية خطوة راشدة بعد مخرجات التقويم الضعيفة، وستعيد الجدية للطالب بالمذاكرة لا بالتقويم الاجتهادي.

وأضاف: مخرجات الاختبارات الناجحة حاضرة بالأجيال السابقة.. تحية لوزارة التعليم ولوزيرها ابن التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وإلى مزيد من هذه الخطوات.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
06:10 PM

"القاضي": عودة الاختبارات التحريرية ستعيد الجدية للطالب

عضو الشورى السابق يشكر التعليم على إلغاء "التقويم المستمر"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
12
5,371

ثمّن عضو مجلس الشورى السابق الأديب حمد القاضي، قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، المتعلق بعودة الاختبارات التحريرية للمرحلة الابتدائية بدلاً من التقويم المستمر، مشيرًا إلى أن هذا التقويم ثبت عدم جدواه في تأسيس طلاب قادرين على الإبداع وتوسيع المدارك.

وقال "القاضي" في تغريدة عبر حسابه: إعادة الاختبارات التحريرية للصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية خطوة راشدة بعد مخرجات التقويم الضعيفة، وستعيد الجدية للطالب بالمذاكرة لا بالتقويم الاجتهادي.

وأضاف: مخرجات الاختبارات الناجحة حاضرة بالأجيال السابقة.. تحية لوزارة التعليم ولوزيرها ابن التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وإلى مزيد من هذه الخطوات.

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