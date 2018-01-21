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محافظ شرورة يبحث مع مدير فرع الإسكان بنجران متطلبات أهالي المحافظة

ناقش سبل تعزيز الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم

التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه اليوم الخميس، مع مساعد مدير عام فرع شئون الإسكان بنجران محمود بن قحاط، بحضور مدير إدارة الإسكان التنموي بنجران حمد آل منجم.

وتفصيلاً، ناقش الجانبان خلال اللقاء متطلبات المحافظة والمراكز لها من فرع شئون الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها للمواطنين فيما يسهم في تحقيق متطلبات الأهالي.

وأكد "العنزي" حرص ومتابعة أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول على تقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة شرورة وتذليل المعوقات كافة في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

وفي نهاية اللقاء شكر مدير فرع شؤون الاسكان محمود قحاط ومدير الإسكان التنموي حمد ال منجم محافظ شرورة على ما لمسوه من تعاون لما فيه خدمة الصالح العام.

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محافظ شرورة يبحث مع مدير فرع الإسكان بنجران متطلبات أهالي المحافظة
سبق

التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه اليوم الخميس، مع مساعد مدير عام فرع شئون الإسكان بنجران محمود بن قحاط، بحضور مدير إدارة الإسكان التنموي بنجران حمد آل منجم.

وتفصيلاً، ناقش الجانبان خلال اللقاء متطلبات المحافظة والمراكز لها من فرع شئون الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها للمواطنين فيما يسهم في تحقيق متطلبات الأهالي.

وأكد "العنزي" حرص ومتابعة أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول على تقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة شرورة وتذليل المعوقات كافة في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

وفي نهاية اللقاء شكر مدير فرع شؤون الاسكان محمود قحاط ومدير الإسكان التنموي حمد ال منجم محافظ شرورة على ما لمسوه من تعاون لما فيه خدمة الصالح العام.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
11:57 PM

محافظ شرورة يبحث مع مدير فرع الإسكان بنجران متطلبات أهالي المحافظة

ناقش سبل تعزيز الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم

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بندر آل عوض - شرورة
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التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه اليوم الخميس، مع مساعد مدير عام فرع شئون الإسكان بنجران محمود بن قحاط، بحضور مدير إدارة الإسكان التنموي بنجران حمد آل منجم.

وتفصيلاً، ناقش الجانبان خلال اللقاء متطلبات المحافظة والمراكز لها من فرع شئون الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها للمواطنين فيما يسهم في تحقيق متطلبات الأهالي.

وأكد "العنزي" حرص ومتابعة أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول على تقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة شرورة وتذليل المعوقات كافة في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

وفي نهاية اللقاء شكر مدير فرع شؤون الاسكان محمود قحاط ومدير الإسكان التنموي حمد ال منجم محافظ شرورة على ما لمسوه من تعاون لما فيه خدمة الصالح العام.

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