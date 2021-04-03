كورونا في فلسطين.. 1651 إصابة جديدة و24 وفاة و1665 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 وفاة، و1651 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1665 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 200 مصاب بكورونا في غرف العناية المركزة، بينهم 63 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 647 مريضًا.