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"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين.. 1651 إصابة جديدة و24 وفاة و1665 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 وفاة، و1651 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1665 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 200 مصاب بكورونا في غرف العناية المركزة، بينهم 63 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 647 مريضًا.

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كورونا في فلسطين.. 1651 إصابة جديدة و24 وفاة و1665 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 وفاة، و1651 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1665 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 200 مصاب بكورونا في غرف العناية المركزة، بينهم 63 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 647 مريضًا.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
05:56 PM

كورونا في فلسطين.. 1651 إصابة جديدة و24 وفاة و1665 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 وفاة، و1651 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1665 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 200 مصاب بكورونا في غرف العناية المركزة، بينهم 63 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 647 مريضًا.

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