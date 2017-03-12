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توابع كورونا.. تأجيل تسجيل طلبة الأول ابتدائي بنظام نور حتى إشعار آخر

للضغط المتوقع على الشبكة لخدمة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة

كشفت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري بأنه نظراً للزيارات العالية المتوقعة يوم الأحد المقبل على الأنظمة التقنية للوزارة في التعليم عن بُعد، والضغط المتوقع على الشبكة لخدمة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة؛ فقد تقرر تأجيل تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة التعليم قد وجهت سابقاً بجداول تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين والمقيمين المستجدين في الصف الأول الابتدائي في جميع مدارس المملكة عبر برنامج نور.

وعَزَت "الوزارة" ذلك القرار للظروف الراهنة، مؤكدة بأن التأجيل سيستمر حتى إشعار آخر.

فهد الغبيوي عفيف سعود الدعجاني جدة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توابع كورونا.. تأجيل تسجيل طلبة الأول ابتدائي بنظام نور حتى إشعار آخر
سبق

كشفت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري بأنه نظراً للزيارات العالية المتوقعة يوم الأحد المقبل على الأنظمة التقنية للوزارة في التعليم عن بُعد، والضغط المتوقع على الشبكة لخدمة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة؛ فقد تقرر تأجيل تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة التعليم قد وجهت سابقاً بجداول تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين والمقيمين المستجدين في الصف الأول الابتدائي في جميع مدارس المملكة عبر برنامج نور.

وعَزَت "الوزارة" ذلك القرار للظروف الراهنة، مؤكدة بأن التأجيل سيستمر حتى إشعار آخر.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
08:00 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
09:26 PM

توابع كورونا.. تأجيل تسجيل طلبة الأول ابتدائي بنظام نور حتى إشعار آخر

للضغط المتوقع على الشبكة لخدمة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة

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مجموعة من المحررين - الرياض
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5,808

كشفت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري بأنه نظراً للزيارات العالية المتوقعة يوم الأحد المقبل على الأنظمة التقنية للوزارة في التعليم عن بُعد، والضغط المتوقع على الشبكة لخدمة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة؛ فقد تقرر تأجيل تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة التعليم قد وجهت سابقاً بجداول تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين والمقيمين المستجدين في الصف الأول الابتدائي في جميع مدارس المملكة عبر برنامج نور.

وعَزَت "الوزارة" ذلك القرار للظروف الراهنة، مؤكدة بأن التأجيل سيستمر حتى إشعار آخر.

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