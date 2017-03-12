توابع كورونا.. تأجيل تسجيل طلبة الأول ابتدائي بنظام نور حتى إشعار آخر

للضغط المتوقع على الشبكة لخدمة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة

كشفت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري بأنه نظراً للزيارات العالية المتوقعة يوم الأحد المقبل على الأنظمة التقنية للوزارة في التعليم عن بُعد، والضغط المتوقع على الشبكة لخدمة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة؛ فقد تقرر تأجيل تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة التعليم قد وجهت سابقاً بجداول تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين والمقيمين المستجدين في الصف الأول الابتدائي في جميع مدارس المملكة عبر برنامج نور.

وعَزَت "الوزارة" ذلك القرار للظروف الراهنة، مؤكدة بأن التأجيل سيستمر حتى إشعار آخر.