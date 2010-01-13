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السودان .. مقتل عميد شرطة جراء طعنه خلال مظاهرة في الخرطوم

التلفزيون الرسمي اتهم محتجين بالاعتداء

ذكر التلفزيون السوداني اليوم (الخميس)، أن عميد شرطة لقي حتفه، بعد طعنه من متظاهرين في الخرطوم.

من جانبه، بين موقع "أخبار السودان" أن العميد شرطة علي بريمة قتل إثر تعرضه للطعن بسكين.

وأضاف أن "بريمة" قتل أثناء قيامه بتأمين مواكب المتظاهرين في المنطقة المحيطة بمعمل استاك.

السودان

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان .. مقتل عميد شرطة جراء طعنه خلال مظاهرة في الخرطوم
سبق

ذكر التلفزيون السوداني اليوم (الخميس)، أن عميد شرطة لقي حتفه، بعد طعنه من متظاهرين في الخرطوم.

من جانبه، بين موقع "أخبار السودان" أن العميد شرطة علي بريمة قتل إثر تعرضه للطعن بسكين.

وأضاف أن "بريمة" قتل أثناء قيامه بتأمين مواكب المتظاهرين في المنطقة المحيطة بمعمل استاك.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
09:03 PM
اخر تعديل
13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
10:43 PM

السودان .. مقتل عميد شرطة جراء طعنه خلال مظاهرة في الخرطوم

التلفزيون الرسمي اتهم محتجين بالاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر التلفزيون السوداني اليوم (الخميس)، أن عميد شرطة لقي حتفه، بعد طعنه من متظاهرين في الخرطوم.

من جانبه، بين موقع "أخبار السودان" أن العميد شرطة علي بريمة قتل إثر تعرضه للطعن بسكين.

وأضاف أن "بريمة" قتل أثناء قيامه بتأمين مواكب المتظاهرين في المنطقة المحيطة بمعمل استاك.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,516
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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