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يتوقعها أجواء ماطرة .. الحصيني على خطى #الإنذار_المبكر

قال: متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى شبه غزيرة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة اليوم بمناطق عدة.

وقال الحصيني: يُتوقع اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر؛ من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والجوف وتبوك، ورياح على ساحل الغربي من المملكة".

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، صدرت تنبيهات عدة من #الإنذار_المبكرلمناطق مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان لحالات ماطرة متفاوتة على مدار اليوم تفاصيلها هنا : https://sabq.org/BrNmxW

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يتوقعها أجواء ماطرة .. الحصيني على خطى #الإنذار_المبكر
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة اليوم بمناطق عدة.

وقال الحصيني: يُتوقع اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر؛ من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والجوف وتبوك، ورياح على ساحل الغربي من المملكة".

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، صدرت تنبيهات عدة من #الإنذار_المبكرلمناطق مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان لحالات ماطرة متفاوتة على مدار اليوم تفاصيلها هنا : https://sabq.org/BrNmxW

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
10:12 AM

يتوقعها أجواء ماطرة .. الحصيني على خطى #الإنذار_المبكر

قال: متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى شبه غزيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,374

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة اليوم بمناطق عدة.

وقال الحصيني: يُتوقع اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر؛ من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والجوف وتبوك، ورياح على ساحل الغربي من المملكة".

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، صدرت تنبيهات عدة من #الإنذار_المبكرلمناطق مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان لحالات ماطرة متفاوتة على مدار اليوم تفاصيلها هنا : https://sabq.org/BrNmxW

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