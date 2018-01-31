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تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 207468 والوفيات 6680 شخصًا

سجّلت تونس 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و81 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 207468 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6680 حالة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة
سبق

سجّلت تونس 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و81 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 207468 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6680 حالة.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
12:51 AM

تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 207468 والوفيات 6680 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجّلت تونس 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و81 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 207468 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6680 حالة.

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