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"الصحة": تسجيل 94 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

لأول مرة.. مكة دون الـ 100 إصابة نشطة بـ"كورونا"

المتبقي في المنطقة 86 حالة فقط تحمل الفيروس

تشهد مكة المكرمة انخفاضاً في عدد حالات فيروس "كورونا"؛ حيث لم تتبق سوى 86 حالة نشطة تحمل الفيروس.

جاء ذلك لأول مرة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتحديد قبل نحو أكثر من 10 أشهر من الآن.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 35003 حالة، منها 34001 حالة تماثلت للشفاء ، بينما شهدت وفاة 916 حالة.

ولم يعد يتبقى سوى 86 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا المستجد" في العاصمة المقدسة.

مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة.. مكة دون الـ 100 إصابة نشطة بـ"كورونا"
سبق

تشهد مكة المكرمة انخفاضاً في عدد حالات فيروس "كورونا"؛ حيث لم تتبق سوى 86 حالة نشطة تحمل الفيروس.

جاء ذلك لأول مرة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتحديد قبل نحو أكثر من 10 أشهر من الآن.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 35003 حالة، منها 34001 حالة تماثلت للشفاء ، بينما شهدت وفاة 916 حالة.

ولم يعد يتبقى سوى 86 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا المستجد" في العاصمة المقدسة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
06:16 PM

لأول مرة.. مكة دون الـ 100 إصابة نشطة بـ"كورونا"

المتبقي في المنطقة 86 حالة فقط تحمل الفيروس

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
834

تشهد مكة المكرمة انخفاضاً في عدد حالات فيروس "كورونا"؛ حيث لم تتبق سوى 86 حالة نشطة تحمل الفيروس.

جاء ذلك لأول مرة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتحديد قبل نحو أكثر من 10 أشهر من الآن.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 35003 حالة، منها 34001 حالة تماثلت للشفاء ، بينما شهدت وفاة 916 حالة.

ولم يعد يتبقى سوى 86 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا المستجد" في العاصمة المقدسة.

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