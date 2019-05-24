فتاة بتبوك تستخدم المكياج السينمائي في التوعية ضدّ الحرائق المنزلية

أظهرت من خلال بعض الدُمى التشوّهات التي يمكن أن تسبّبها النيران

نجحت شابة سعودية في ابتكار طريقة توعوية هادفة ومؤثرة لحماية الأسر من خطر الحرائق المنزلية، من خلال مشاركتها في المعرض التوعوي الذي تنظّمه مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تحت عنوان "السلامة المنزلية" الذي يواصل فعالياته بمجمع تجاري بمدينة تبوك.

واستخدمت الشابة رُبى العتيبي؛ موهبتها في الرسم أو ما يُعرف بـ "المكياج السينمائي" لإيجاد تأثيرات سينمائية على بعض الدُمى أو الألواح وعلى أيدي الزوّار؛ لتوعيتهم بخطر التشوهات التي من الممكن أن تحدثها الحرائق بمختلف درجاتها على جسد المصابين وتوعية الأسر بالمخاطر المنزلية، خاصة في شهر رمضان الكريم، التي تتنوع مسبّباتها ما بين الطهي وتهريب الغاز، إضافة إلى أسباب متعلقة بزيادة الأحمال الكهربائية أكثر من طاقتها.

وقالت "العتيبي": لقد تمثلت مشاركتي بعرض مجسمات عليها آثار الجروح والحروق التي قد تنتج من جرّاء اشتعال النيران في جسد الإنسان بصورة سينمائية مقاربة للواقع، كما حرصت أن يجاور تلك المجسمات لافتات توعوية بالمخاطر التي قد تحدثها الحرائق وطرق الوقاية منها.

وأضافت: هذا الأسلوب التوعوي هو الأسرع والأمثل في إيصال الرسائل الهادفة التي تؤكّد ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مسبّبات الحرائق.

وأردفت: الإنسان عندما يرى الإصابات الخطرة التي من الممكن أن يتسبّب فيها لنفسه دون الوقاية نتيجة قلة الوعي أو الإهمال، فإنه يبدأ في التفكير بجدية والتعامل بحذر مع كل ما يمكن أن يؤذي صحته وأسرته، وهذا ما لمسته في ردود الأفعال لدى الزوّار عندما يشاهدون هذه المجسمات أو الرسومات ومن حولها بعض العبارات التحذيرية والتوعوية.

وقالت "العتيبي"؛ إن لديها منذ الصغر شغفاً كبيراً بالمجال السينمائي، وخاصة الذي يتم إدخال الرسم والمكياج فيه.

وأضافت: بدأت منذ أربع سنوات فعلياً بممارسة هوايتي والعمل على تطويرها ولديّ عديد من المشاركات في معارض عدة؛ لعل من أهمها هذا المعرض الذي حرصت من خلاله على توظيف هذا الفن في المجال التوعوي.

وأردفت: هذا الفن يعتمد على استخدام أدوات اصطناعية لأجل الحصول على تأثيرات سينمائية على الوجوه وأعضاء الجسم، من قبيل الجروح والثقوب والدماء وغيرها من المؤثرات والإضاءة التي تسهم في إيجاد حالة جديدة من المكياج، تشبه ما يوجد في أفلام الخيال العلمي على وجه التحديد.

وتابعت، أنها تسعى من خلال هذا الفن إلى مواكبة النقلة الكبيرة التي تحدث في الدراما السعودية وصناعة الأفلام السينمائية.

هذا ويواصل معرض "السلامة المنزلية" فعالياته المتعدّدة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة المنزلية وضمان إيصالها إلى الأسر، وتسليط الضوء على أهم النقاط التي تحرص مديرية الدفاع المدني على ترسيخها بمشاركة فريق نبض الحياة التطوعي، إضافة إلى توعية المجتمع تجاه خطر استخدام الموصلات الكهربائية الرديئة، ومعرفة الفروقات فيما بينها، وضرورة امتلاك وسائل السلامة المنزلية وكذلك توعية الأطفال وتثقيفهم بأمور السلامة بأساليب تناسبهم وتجعل ارتباطهم بالتوعية بشكل أكبر.