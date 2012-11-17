النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الآسيوي: لاعب المنتخب السعودي صالح الشهري رجل مباراة الأخضر وفيتنام

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم المنتخب السعودي الأول، صالح الشهري، أفضل لاعب في مواجهة الأخضر مع مضيفه الفيتنامي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وساهم الشهري في حصد المنتخب السعودي النقطة الـ16 له في التصفيات بتسجيله هدف الانتصار الوحيد في مرمى فيتنام.

ويعد هذا الانتصار الخامس للأخضر السعودي من أصل 6 مباريات خاضها إلى الآن، فيما كان التعادل الوحيد مع منتخب أستراليا.

بهذا الفوز انفرد المنتخب السعودي بصدارة ترتيب المجموعة بـ16 نقطة كاملة من 6 مباريات، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الآسيوي: لاعب المنتخب السعودي صالح الشهري رجل مباراة الأخضر وفيتنام
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم المنتخب السعودي الأول، صالح الشهري، أفضل لاعب في مواجهة الأخضر مع مضيفه الفيتنامي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وساهم الشهري في حصد المنتخب السعودي النقطة الـ16 له في التصفيات بتسجيله هدف الانتصار الوحيد في مرمى فيتنام.

ويعد هذا الانتصار الخامس للأخضر السعودي من أصل 6 مباريات خاضها إلى الآن، فيما كان التعادل الوحيد مع منتخب أستراليا.

بهذا الفوز انفرد المنتخب السعودي بصدارة ترتيب المجموعة بـ16 نقطة كاملة من 6 مباريات، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
05:58 PM

الآسيوي: لاعب المنتخب السعودي صالح الشهري رجل مباراة الأخضر وفيتنام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,648

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم المنتخب السعودي الأول، صالح الشهري، أفضل لاعب في مواجهة الأخضر مع مضيفه الفيتنامي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وساهم الشهري في حصد المنتخب السعودي النقطة الـ16 له في التصفيات بتسجيله هدف الانتصار الوحيد في مرمى فيتنام.

ويعد هذا الانتصار الخامس للأخضر السعودي من أصل 6 مباريات خاضها إلى الآن، فيما كان التعادل الوحيد مع منتخب أستراليا.

بهذا الفوز انفرد المنتخب السعودي بصدارة ترتيب المجموعة بـ16 نقطة كاملة من 6 مباريات، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة