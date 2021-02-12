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ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية"

بمشاركة نخبة من الخبراء في القطاعين العام والخاص

افتتح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الندوة الافتراضية "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية"، بمشاركة نخبة من الخبراء في القطاعين العام والخاص.
واشتملت الندة التي أقامتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض على عدة محاور ناقشت احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية, حيث تأتي امتدادًا للخدمة المجتمعية المناطة بالإدارة لتقديم الدعم والمشورة والمعلومة لطالبي العمل وأرباب الأعمال لتقريب وجهات النظر وتيسير الحصول على موظف بكامل جاهزيته واستيعابه للعمل المناط به في ظل التنافس الوظيفي بين الكفاءات من الفرص المطروحة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية"
سبق

افتتح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الندوة الافتراضية "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية"، بمشاركة نخبة من الخبراء في القطاعين العام والخاص.
واشتملت الندة التي أقامتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض على عدة محاور ناقشت احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية, حيث تأتي امتدادًا للخدمة المجتمعية المناطة بالإدارة لتقديم الدعم والمشورة والمعلومة لطالبي العمل وأرباب الأعمال لتقريب وجهات النظر وتيسير الحصول على موظف بكامل جاهزيته واستيعابه للعمل المناط به في ظل التنافس الوظيفي بين الكفاءات من الفرص المطروحة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
04:38 PM

ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية"

بمشاركة نخبة من الخبراء في القطاعين العام والخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الندوة الافتراضية "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية"، بمشاركة نخبة من الخبراء في القطاعين العام والخاص.
واشتملت الندة التي أقامتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض على عدة محاور ناقشت احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية, حيث تأتي امتدادًا للخدمة المجتمعية المناطة بالإدارة لتقديم الدعم والمشورة والمعلومة لطالبي العمل وأرباب الأعمال لتقريب وجهات النظر وتيسير الحصول على موظف بكامل جاهزيته واستيعابه للعمل المناط به في ظل التنافس الوظيفي بين الكفاءات من الفرص المطروحة.

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