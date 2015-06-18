"البيئة": 9 أشهر مهلة لطلبات تملك الأراضي المخصصة

التقديم متاح عبر فروع الوزارة بالمناطق والمحافظات

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب قرارات التوزيع الذين أحيوا الأراضي المخصصة لهم وفق النسب النظامية إلى تقديم طلبات تمليكها، وإلغاء اختصاص من لم يقم بذلك، وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 285 و415.

وقال وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان: التقديم متاح عبر فروع ومكاتب ووحدات الوزارة بالمناطق والمحافظات والمراكز، وآخر موعد لذلك سيكون 16/ 6/ 1441هـ.

وأضاف: الوزارة ستشرع في إلغاء قرارات التوزيع التي لم يتقدم أصحابها بطلب إصدار تمليك لهم.