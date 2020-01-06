خسائر "ربيعي تعز" تتوالى.. مقتل قيادي حوثي ومرافقيه بنيران الجيش اليمني

المواجهات اندلعت مع الميليشيا في الصباح

قتل قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت صباحاً في منطقة الربيعي غربي مدينة تعز.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الميداني في الميليشيا الحوثية المدعو عبدالرزاق الشرعي، وعدد من العناصر الحوثية.

وتلقت ميليشيا الحوثي المتمردة في منطقة الربيعي، خلال الأسابيع الماضية، خسائر بشرية ومادية كبيرة، نتيجة استهدافها المكثف من قبل الجيش الوطني.