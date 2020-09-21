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لوحات وأوشحة وأعلام.. "المدينة" تكتسي بالأخضر ابتهاجاً بيوم الوطن ٩٠

فيما شهدت المكتبات إقبالاً من المواطنين زيّنت المحال وكثّفت "الأمانة" جهودها

اكتست المدينة المنوّرة باللون الأخضر ولبست أجمل حللها؛ ابتهاجاً باليوم الوطني الـ٩٠، في منظر مهيب وجذاب يبعث السرور والبهجة في النفوس، وانتشرت اللوحات في شوارع المدينة المنوّرة، وكتبت عليها عبارات الولاء والإخلاص، وأجمل معاني الحب وتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة.

ووضعت أمانة المدينة المنوّرة الأعلام على الطرقات والألوان المضيئة واللوحات، كما زيّنت المحال التجارية والمراكز والمولات التجارية بالأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

كما شهدت المكتبات والقرطاسيات إقبالاً من المواطنين على شراء الأعلام بمختلف المقاسات والأحجام وشعار المملكة والأوشحة والإكسسوارات التي تحمل العبارات المختلفة، وتعبّر عن مدى حب الوطن "همّة حتى القمّة و"فداك يا وطني" و"دام عزك يا وطن"؛ وسط استعداد الجهات الحكومية لتنفيذ الخطط المعدة لليوم الوطني.

المدينة المنوّرة اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لوحات وأوشحة وأعلام.. "المدينة" تكتسي بالأخضر ابتهاجاً بيوم الوطن ٩٠
سبق

اكتست المدينة المنوّرة باللون الأخضر ولبست أجمل حللها؛ ابتهاجاً باليوم الوطني الـ٩٠، في منظر مهيب وجذاب يبعث السرور والبهجة في النفوس، وانتشرت اللوحات في شوارع المدينة المنوّرة، وكتبت عليها عبارات الولاء والإخلاص، وأجمل معاني الحب وتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة.

ووضعت أمانة المدينة المنوّرة الأعلام على الطرقات والألوان المضيئة واللوحات، كما زيّنت المحال التجارية والمراكز والمولات التجارية بالأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

كما شهدت المكتبات والقرطاسيات إقبالاً من المواطنين على شراء الأعلام بمختلف المقاسات والأحجام وشعار المملكة والأوشحة والإكسسوارات التي تحمل العبارات المختلفة، وتعبّر عن مدى حب الوطن "همّة حتى القمّة و"فداك يا وطني" و"دام عزك يا وطن"؛ وسط استعداد الجهات الحكومية لتنفيذ الخطط المعدة لليوم الوطني.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
01:09 PM

لوحات وأوشحة وأعلام.. "المدينة" تكتسي بالأخضر ابتهاجاً بيوم الوطن ٩٠

فيما شهدت المكتبات إقبالاً من المواطنين زيّنت المحال وكثّفت "الأمانة" جهودها

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يوسف سفر - المدينة المنورة
0
272

اكتست المدينة المنوّرة باللون الأخضر ولبست أجمل حللها؛ ابتهاجاً باليوم الوطني الـ٩٠، في منظر مهيب وجذاب يبعث السرور والبهجة في النفوس، وانتشرت اللوحات في شوارع المدينة المنوّرة، وكتبت عليها عبارات الولاء والإخلاص، وأجمل معاني الحب وتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة.

ووضعت أمانة المدينة المنوّرة الأعلام على الطرقات والألوان المضيئة واللوحات، كما زيّنت المحال التجارية والمراكز والمولات التجارية بالأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

كما شهدت المكتبات والقرطاسيات إقبالاً من المواطنين على شراء الأعلام بمختلف المقاسات والأحجام وشعار المملكة والأوشحة والإكسسوارات التي تحمل العبارات المختلفة، وتعبّر عن مدى حب الوطن "همّة حتى القمّة و"فداك يا وطني" و"دام عزك يا وطن"؛ وسط استعداد الجهات الحكومية لتنفيذ الخطط المعدة لليوم الوطني.

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