النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قطعه منشار.."عملية الـ4 ساعات" تنقذ فخذ وافد من البتر بجدة

فريق طبي بـ"المجمع الطبي" زرع الوريد الصفني من الرجل اليمنى

أسهم -بفضل الله- فريق طبي و جراحي متخصص في جراحة الأوعية الدموية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية الدكتور بدر رجب ، من إنقاذ فخذ عامل أربعيني من البتر ، بعد إصابته في فخذه بسبب سقوط منشار كهربائي عليها ، مما تسبب في قطع عميق بالفخذ و نزيف حاد.

وفي التفاصيل، تم مباشرة حالة العامل فور وصوله إلى قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع ؛ حيث أُجريت له الإسعافات الأولية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة ، وقد أدخل المريض على وجه السرعة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة استغرقت 4 ساعات.

هذا وقد تبين خلال العملية وجود تهتك وقطع بالشريان الفخذي بطول 10 سنتميتر ؛ حيث تم زراعة الوريد الصفني من الرجل اليمنى كشريان بديل ، مما ساهم بحمد الله في عدم بتر الفخذ والحفاظ عليها ، كما تم إيقاف النزيف في عملية تكللت بالنجاح ولله الحمد دون حدوث أي مضاعفات تذكر ، وقد شارك في إجراء العملية الدكتور مجدي بسيوني استشاري مساعد جراحة أوعية دموية والدكتور عبده حكمي طبيب الجراحة العامة.

بعدها نقل المريض إلى أجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية إلى أن استقرت حالته ، ثم سمح له بمغادرة المجمع الطبي في اليوم الثالث من العملية وهو في صحة جيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قطعه منشار.."عملية الـ4 ساعات" تنقذ فخذ وافد من البتر بجدة
سبق

أسهم -بفضل الله- فريق طبي و جراحي متخصص في جراحة الأوعية الدموية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية الدكتور بدر رجب ، من إنقاذ فخذ عامل أربعيني من البتر ، بعد إصابته في فخذه بسبب سقوط منشار كهربائي عليها ، مما تسبب في قطع عميق بالفخذ و نزيف حاد.

وفي التفاصيل، تم مباشرة حالة العامل فور وصوله إلى قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع ؛ حيث أُجريت له الإسعافات الأولية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة ، وقد أدخل المريض على وجه السرعة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة استغرقت 4 ساعات.

هذا وقد تبين خلال العملية وجود تهتك وقطع بالشريان الفخذي بطول 10 سنتميتر ؛ حيث تم زراعة الوريد الصفني من الرجل اليمنى كشريان بديل ، مما ساهم بحمد الله في عدم بتر الفخذ والحفاظ عليها ، كما تم إيقاف النزيف في عملية تكللت بالنجاح ولله الحمد دون حدوث أي مضاعفات تذكر ، وقد شارك في إجراء العملية الدكتور مجدي بسيوني استشاري مساعد جراحة أوعية دموية والدكتور عبده حكمي طبيب الجراحة العامة.

بعدها نقل المريض إلى أجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية إلى أن استقرت حالته ، ثم سمح له بمغادرة المجمع الطبي في اليوم الثالث من العملية وهو في صحة جيدة.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
12:12 PM

قطعه منشار.."عملية الـ4 ساعات" تنقذ فخذ وافد من البتر بجدة

فريق طبي بـ"المجمع الطبي" زرع الوريد الصفني من الرجل اليمنى

A A A
محمد حضاض - جدة
1
1,431

أسهم -بفضل الله- فريق طبي و جراحي متخصص في جراحة الأوعية الدموية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة بقيادة رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية الدكتور بدر رجب ، من إنقاذ فخذ عامل أربعيني من البتر ، بعد إصابته في فخذه بسبب سقوط منشار كهربائي عليها ، مما تسبب في قطع عميق بالفخذ و نزيف حاد.

وفي التفاصيل، تم مباشرة حالة العامل فور وصوله إلى قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع ؛ حيث أُجريت له الإسعافات الأولية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة ، وقد أدخل المريض على وجه السرعة إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية عاجلة استغرقت 4 ساعات.

هذا وقد تبين خلال العملية وجود تهتك وقطع بالشريان الفخذي بطول 10 سنتميتر ؛ حيث تم زراعة الوريد الصفني من الرجل اليمنى كشريان بديل ، مما ساهم بحمد الله في عدم بتر الفخذ والحفاظ عليها ، كما تم إيقاف النزيف في عملية تكللت بالنجاح ولله الحمد دون حدوث أي مضاعفات تذكر ، وقد شارك في إجراء العملية الدكتور مجدي بسيوني استشاري مساعد جراحة أوعية دموية والدكتور عبده حكمي طبيب الجراحة العامة.

بعدها نقل المريض إلى أجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية إلى أن استقرت حالته ، ثم سمح له بمغادرة المجمع الطبي في اليوم الثالث من العملية وهو في صحة جيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,411
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,237
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,752
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة