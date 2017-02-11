النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبّه ٦ مناطق بينها الرياض: انخفاض للحرارة دون الصفر غداً

وفق مخرجات النموذج العددي WRF .. وتشمل القصيم والشرقية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، احتمال انخفاض درجات الحرارة الصغرى، صباح غد، إلى ما دون الصفر في مناطق عدة بالمملكة.

وقالت الهيئة: لا تزال مخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة الصغرى، صباح الغد، إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والرياض بما فيها العاصمة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انخفاض درجات الحرارة الصغرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبّه ٦ مناطق بينها الرياض: انخفاض للحرارة دون الصفر غداً
سبق

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، احتمال انخفاض درجات الحرارة الصغرى، صباح غد، إلى ما دون الصفر في مناطق عدة بالمملكة.

وقالت الهيئة: لا تزال مخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة الصغرى، صباح الغد، إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والرياض بما فيها العاصمة.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
12:35 PM

"الأرصاد" تنبّه ٦ مناطق بينها الرياض: انخفاض للحرارة دون الصفر غداً

وفق مخرجات النموذج العددي WRF .. وتشمل القصيم والشرقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7,101

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، احتمال انخفاض درجات الحرارة الصغرى، صباح غد، إلى ما دون الصفر في مناطق عدة بالمملكة.

وقالت الهيئة: لا تزال مخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة الصغرى، صباح الغد، إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والرياض بما فيها العاصمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,304
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,147
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,625

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة