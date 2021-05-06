النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لوحات باركود لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدمة خلال رمضان

ضمن جهود تطوير بيئة الأعمال وتحسين مستوى الأداء واستمرارية التطوير الإداري والتقني

أوضح وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي، أن الوكالة -ممثلة في إدارة تجربة ضيف الرحمن- سخّرت كل إمكانياتها منذ بداية موسم رمضان المبارك لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدمة لهم وأخذ آرائهم وانطباعاتهم؛ وذلك ضمن جهود الوكالة في تطوير بيئة الأعمال، وتحسين مستوى الأداء، واستمرارية التطوير الإداري والتقني.

وأضاف: عملنا في الموسم الاستثنائي هذا العام على تركيب ألواح Qr باركود الخاصة بنظام قياس الرضا التفاعلي عبر التطبيقات الذكية؛ وذلك للوصول إلى أقصى استفادة من الخدمات الإلكترونية، وتسخيرها في خدمة قاصدي المسجد الحرام بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية.

وختم بشكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه المستمر لجميع وكالات وإدارات الرئاسة؛ للسير بخطى واثقة تتماشى مع مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لوحات باركود لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدمة خلال رمضان
سبق

أوضح وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي، أن الوكالة -ممثلة في إدارة تجربة ضيف الرحمن- سخّرت كل إمكانياتها منذ بداية موسم رمضان المبارك لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدمة لهم وأخذ آرائهم وانطباعاتهم؛ وذلك ضمن جهود الوكالة في تطوير بيئة الأعمال، وتحسين مستوى الأداء، واستمرارية التطوير الإداري والتقني.

وأضاف: عملنا في الموسم الاستثنائي هذا العام على تركيب ألواح Qr باركود الخاصة بنظام قياس الرضا التفاعلي عبر التطبيقات الذكية؛ وذلك للوصول إلى أقصى استفادة من الخدمات الإلكترونية، وتسخيرها في خدمة قاصدي المسجد الحرام بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية.

وختم بشكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه المستمر لجميع وكالات وإدارات الرئاسة؛ للسير بخطى واثقة تتماشى مع مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
09:49 PM

لوحات باركود لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدمة خلال رمضان

ضمن جهود تطوير بيئة الأعمال وتحسين مستوى الأداء واستمرارية التطوير الإداري والتقني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
702

أوضح وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي، أن الوكالة -ممثلة في إدارة تجربة ضيف الرحمن- سخّرت كل إمكانياتها منذ بداية موسم رمضان المبارك لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدمة لهم وأخذ آرائهم وانطباعاتهم؛ وذلك ضمن جهود الوكالة في تطوير بيئة الأعمال، وتحسين مستوى الأداء، واستمرارية التطوير الإداري والتقني.

وأضاف: عملنا في الموسم الاستثنائي هذا العام على تركيب ألواح Qr باركود الخاصة بنظام قياس الرضا التفاعلي عبر التطبيقات الذكية؛ وذلك للوصول إلى أقصى استفادة من الخدمات الإلكترونية، وتسخيرها في خدمة قاصدي المسجد الحرام بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية.

وختم بشكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه المستمر لجميع وكالات وإدارات الرئاسة؛ للسير بخطى واثقة تتماشى مع مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,626
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,033
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,893

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة