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الأرصاد تنبه 3 مناطق: عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

نبهت جازان بأتربة مثارة وأمطار رعدية تستمر حتى الساعة الثامنة

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، عدة تنبيهات لمناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل: ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة الباحة أنها تشهد عوالق ترابية؛ مما يؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة: الباحة والمخواة والعقيق وبلجرشي وقلوة، وتبدأ الساعة الـ18:15 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ23:55 مساءً.

ونبهت منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد عوالق ترابية؛ مما يؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة: العاصمة المقدسة وبحرة وجدة وخليص، وتبدأ الساعة الـ14:35 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ21:00 مساءً.

كما تشهد منطقة عسير حالة مماثلة باستمرار العوالق الترابية؛ مما يؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة: البرك وبيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ15:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ21:00 مساءً.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية؛ مما يؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة: الحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وجازان وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ12:00 ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ20:00 مساءً.

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الأرصاد تنبه 3 مناطق: عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، عدة تنبيهات لمناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل: ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة الباحة أنها تشهد عوالق ترابية؛ مما يؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة: الباحة والمخواة والعقيق وبلجرشي وقلوة، وتبدأ الساعة الـ18:15 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ23:55 مساءً.

ونبهت منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد عوالق ترابية؛ مما يؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة: العاصمة المقدسة وبحرة وجدة وخليص، وتبدأ الساعة الـ14:35 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ21:00 مساءً.

كما تشهد منطقة عسير حالة مماثلة باستمرار العوالق الترابية؛ مما يؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة: البرك وبيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ15:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ21:00 مساءً.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية؛ مما يؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة: الحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وجازان وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ12:00 ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ20:00 مساءً.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
06:48 PM

الأرصاد تنبه 3 مناطق: عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

نبهت جازان بأتربة مثارة وأمطار رعدية تستمر حتى الساعة الثامنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، عدة تنبيهات لمناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل: ذكرت الأرصاد في تنبيه لمنطقة الباحة أنها تشهد عوالق ترابية؛ مما يؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة: الباحة والمخواة والعقيق وبلجرشي وقلوة، وتبدأ الساعة الـ18:15 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ23:55 مساءً.

ونبهت منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد عوالق ترابية؛ مما يؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة: العاصمة المقدسة وبحرة وجدة وخليص، وتبدأ الساعة الـ14:35 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ21:00 مساءً.

كما تشهد منطقة عسير حالة مماثلة باستمرار العوالق الترابية؛ مما يؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة: البرك وبيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ15:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ21:00 مساءً.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية؛ مما يؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة: الحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وجازان وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ12:00 ظهر الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ20:00 مساءً.

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