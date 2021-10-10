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"الحكومة الرقمية" تطلق برنامج تطوير القدرات الحكومية "قدرات - تك"

تهدف إلى دعم القطاع الحكومي وتمكينه عبر تطوير المهارات البشرية

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج تطوير القدرات الحكومية الرقمية (قدرات - تك) وذلك سعيًا منها إلى دعم القطاع الحكومي في المملكة وتمكينه، عبر تطوير القدرات والمهارات البشرية، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 في التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقمية ومبادرة مهارات المستقبل إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي التفاصيل، بيّن محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هيئة الحكومة الرقمية تضع على عاتقها رفع القدرات الرقمية للعاملين في القطاع الحكومي باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التطويرية لمسيرة التحول الحكومي الرقمي، مشيرًا إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى بناء القدرات الرقمية الوطنية المتخصصة وتحقيق ريادة المملكة رقميًا على مستوى العالم.

وأوضح أن الهيئة عملت من خلال هذا البرنامج على خلق شراكات استراتيجية مع عددٍ من كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية لتقديم أحدث الممارسات في مجال التحول الرقمي بالتعاون مع مهارات المستقبل بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والأكاديمية السعودية الرقمية، عبر عدة مسارات وهي مسار القيادات الرقمية ومسار المهارات الرقمية، ومسار التدريب الاحترافي ومسار التدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى مسار النخبة.

وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بأعمال الحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف الهيئة إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وصولاً إلى تبني وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في عملية إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بها وإجراء الدراسات والبحوث في المجال ذاته مع تشجيع الاستثمار فيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحكومة الرقمية" تطلق برنامج تطوير القدرات الحكومية "قدرات - تك"
سبق

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج تطوير القدرات الحكومية الرقمية (قدرات - تك) وذلك سعيًا منها إلى دعم القطاع الحكومي في المملكة وتمكينه، عبر تطوير القدرات والمهارات البشرية، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 في التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقمية ومبادرة مهارات المستقبل إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي التفاصيل، بيّن محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هيئة الحكومة الرقمية تضع على عاتقها رفع القدرات الرقمية للعاملين في القطاع الحكومي باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التطويرية لمسيرة التحول الحكومي الرقمي، مشيرًا إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى بناء القدرات الرقمية الوطنية المتخصصة وتحقيق ريادة المملكة رقميًا على مستوى العالم.

وأوضح أن الهيئة عملت من خلال هذا البرنامج على خلق شراكات استراتيجية مع عددٍ من كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية لتقديم أحدث الممارسات في مجال التحول الرقمي بالتعاون مع مهارات المستقبل بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والأكاديمية السعودية الرقمية، عبر عدة مسارات وهي مسار القيادات الرقمية ومسار المهارات الرقمية، ومسار التدريب الاحترافي ومسار التدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى مسار النخبة.

وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بأعمال الحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف الهيئة إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وصولاً إلى تبني وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في عملية إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بها وإجراء الدراسات والبحوث في المجال ذاته مع تشجيع الاستثمار فيه.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
09:49 PM

"الحكومة الرقمية" تطلق برنامج تطوير القدرات الحكومية "قدرات - تك"

تهدف إلى دعم القطاع الحكومي وتمكينه عبر تطوير المهارات البشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج تطوير القدرات الحكومية الرقمية (قدرات - تك) وذلك سعيًا منها إلى دعم القطاع الحكومي في المملكة وتمكينه، عبر تطوير القدرات والمهارات البشرية، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 في التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقمية ومبادرة مهارات المستقبل إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي التفاصيل، بيّن محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هيئة الحكومة الرقمية تضع على عاتقها رفع القدرات الرقمية للعاملين في القطاع الحكومي باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التطويرية لمسيرة التحول الحكومي الرقمي، مشيرًا إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى بناء القدرات الرقمية الوطنية المتخصصة وتحقيق ريادة المملكة رقميًا على مستوى العالم.

وأوضح أن الهيئة عملت من خلال هذا البرنامج على خلق شراكات استراتيجية مع عددٍ من كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية لتقديم أحدث الممارسات في مجال التحول الرقمي بالتعاون مع مهارات المستقبل بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والأكاديمية السعودية الرقمية، عبر عدة مسارات وهي مسار القيادات الرقمية ومسار المهارات الرقمية، ومسار التدريب الاحترافي ومسار التدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى مسار النخبة.

وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بأعمال الحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف الهيئة إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وصولاً إلى تبني وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في عملية إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بها وإجراء الدراسات والبحوث في المجال ذاته مع تشجيع الاستثمار فيه.

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