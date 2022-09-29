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"الجمارك" تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك البطحاء

ينطلق 11 أكتوبر المقبل.. ويُشترط دفع تأمين إلزامي بمبلغ 50 ألف ريال

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك البطحاء، يوم الاثنين 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 11 أكتوبر 2021م، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وتفصيلًا قالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك البطحاء، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".

وأضافت: "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج البضائع المباعة من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع".

وأردفت: "يجب على المشتري إخراج البضائع المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يومًا للبضائع برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى".

ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي شملت: "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك" تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك البطحاء
سبق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك البطحاء، يوم الاثنين 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 11 أكتوبر 2021م، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وتفصيلًا قالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك البطحاء، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".

وأضافت: "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج البضائع المباعة من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع".

وأردفت: "يجب على المشتري إخراج البضائع المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يومًا للبضائع برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى".

ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي شملت: "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
08:16 PM

"الجمارك" تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك البطحاء

ينطلق 11 أكتوبر المقبل.. ويُشترط دفع تأمين إلزامي بمبلغ 50 ألف ريال

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ذياب الشمري - الرياض
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك البطحاء، يوم الاثنين 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 11 أكتوبر 2021م، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وتفصيلًا قالت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك البطحاء، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".

وأضافت: "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج البضائع المباعة من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع".

وأردفت: "يجب على المشتري إخراج البضائع المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يومًا للبضائع برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى".

ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي شملت: "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

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