"مخدوم وأنت في بيتك".. "صحة الطائف" تستهدف 14 ألف عائلة

مبادرة ترمي إلى تثقيف المرضى والمجتمع عن بُعد.. وتوصيل الأدوية

تبنت إدارة التثقيف الإكلينيكي بـ"صحة الطائف" إحدى أهم المبادرات "مخدوم وأنت في بيتك"، الموجهة لخدمة الأهالي والأسر.

وتقوم المبادرة على ثلاثة أهداف رئيسية، تمثلت في تثقيف المرضى والمجتمع عن بُعد، وصرف وتوصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة، وتسهيل الحصول على الاستشارات الطبية والتواصل مع طبيب الأسرة؛ بغرض تخفيف العبء عن مركز الاتصال ٩٣٧ أثناء الجائحة؛ فيما بلغ عدد مستفيدي المبادرة ١٤٢٣٩ عائلة ومستفيدًا.

وأوضحت "صحة الطائف" أن عدد المستفيدين من عيادات التثقيف الإكلينيكي وخدمات المدرب الصحي، وصل إلى ٣٩١٨٥ من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو والسمنة؛ فيما بلغ عدد الأنشطة المنفذة ٢٢٢، في ٢٩ مجموعة اهتمام افتراضية وعبر "الواتساب"، وحضورية في ١٥ مركزًا صحيًّا وثلاثة مستشفيات.

وبيّنت إحصائية التثقيف، أن عدد مشاريع التمكين المجتمعي المنفذة في ١٩ مركزًا صحيًّا ٣٦ مشروعًا، نفذتها فِرَق التمكين المجتمعي المكونة من الأهالي وأعيان الحي والمؤثرين، منها ١٩ مشروع تمكين كانت موجهة للوقاية من فيروس "كورونا".